Einmal im Leben in der Manege stehen

Igersheim.Wer in den Herbstferien noch ein und pädagogisch sehr wertvolles Mitmachprojekt für Kinder ab neun Jahren sucht, wird in Igersheim fündig: Im Mitmachzirkus „Circus Mumm“ können bis zu 35 Kinder in der Großsporthalle eine eigene Zirkusproduktion auf die Beine stellen und am Ende in zwei Galavorstellungen am 2. und 3. November die Zuschauer zum Staunen bringen.

Die Kinder lernen ab 29. Oktober zunächst zwölf verschiedene Zirkus-Disziplinen kennen.

Interessierte erhalten auf www.circus-mumm.de weitere Infos. Anmeldeformulare gibt es im Rathaus Igersheim und stehen auf www.igersheim.de zum Download zur Verfügung.

Die ausgefüllten Formulare können bis spätestens 10. Oktober bei F. Hermann auf dem Rathaus Igersheim abgegeben werden.

Vor Beginn des Circusprojekts wird ein Elternabend stattfinden. Infos erteilt auch der Leiter der offenen Jugendarbeit Stefan Rückert unter E-Mail buergerhaus.igersheim@t-online.de, Telefon 46647 oder Ingrid Kaufmann-Kreußer im Rathaus, E-Mail: buergernetzwerk@igersheim-aktiv, Telefon 078931/49722.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.10.2018