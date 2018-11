Ergebnisse bestätigten gute Zuchtfolgen

Igersheim.Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z 376 Igersheim im Vereinsheims an der Harthäuser Straße fand auch heuer wieder ein großes Interesse der Bevölkerung. Bei herrlichem Herbstwetter waren an zwei Tagen etwa 150 teilweise prämierten Tiere zu begutachten. Wer die richtigen Lose gezogen hatte, der konnte sich an der reich bestückten Tombola attraktive Gewinne aushändigen lassen. Keine leichte Aufgabe war es für die Preisrichter für Kaninchen und Geflügel, Thorsten Kellermann (Ludwigsburg) und Reinhold Feith (Ellwangen), die Tiere zu bewerten.

Das Ergebnis bestätigte dann die guten Zuchterfolgen, so dass auch Landesverbands-Ehrenpreise (LVE) und Kreisverbands-Ehrenpreise (KVE) vergeben werden konnten. Sie gingen bei Hühnern und Tauben an Brigitte Bamberger auf Sundheimer (96 Punkte) und Victor Bartosch auf Modeneser (95), bei Kaninchen an Harald Reinhard auf Sallander (96,5).

Je einen Jugend- LVE erzüchteten sich Marco Teufel auf Deutsche Kleinwidder hasenfarbig (96,5 ) und Regina Klein auf Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig (95), ein KVE bei Kaninchen ging an Brigitte Bamberger auf Holländer wildfarbig-weiss (96,5). BAG-Ehrenpreise sicherten sich Miriam Teufel auf Kleinwidder rot (96) und Regina Klein auf Zwerg- Brahma rebhuhnfarbig (95). Die besten Tiere stellten bei Kaninchen Anton Ruckmich auf Deutscher Riesenschecke schwarz-weiss (96,5), bei Große Hühner Harald Reinhard auf Augsburger Schwarz (96), bei Tauben Alexander Hoppe auf Ägyptische Segler blau-gelb (96) und bei Zwerghühnern Nico Zierlein auf Federfüßige Zwerghühner goldporzelanfarbig (96). Die 50 ausgestellten Kaninchen verteilten sich auf neun verschiedene Rassen und Farben, den Titel des Vereinsmeisters bei Kaninchen sicherte sich Anton Ruckmich auf deutsche Riesenschecken schwarz-weiss (385), Vizemeister knapp dahinter wurde Harald Reinhard auf Sallander (384). In der Kategorie Tauben (42 Tiere) setzte sich in den sechs ausgestellten Rassen Alexander Hoppe auf Ägyptische Segler (380) durch, vor Viktor Bayerbach auf Deutsche Modeneser (378). Die Bandbreite der ausgestellten 54 Hühner und Zwerghühner aus zehn verschiedenen Rassen und Farben erstreckte sich von den riesigen Brahma bis hin zu den kleinen Holländischen Zwergen. Die Vereinsmeisterwürde bei den großen Hühnern sicherte sich Brigitte Bamberger auf Sundheimer (379), vor Harald Reinhard auf Augsburger schwarz (378). Bei den Zwerghühnern setzte sich Nico Zierlein auf federfüßige Zwerghühner gold-porzelanfarbig (376) durch. Nicht zu vergessen Marco Teufel auf deutsche Kleinwidder hasenfarbig (384,5) und Regina Klein auf Zwerg- Brahma rebhuhnfarbig (376), die sich in der Kategorie Kaninchen und Zwerghühner der Vereins-Jugendmeisterschaft durchsetzten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018