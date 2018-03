Eröffnung weiterer Gruppe angedacht

Anzeige

Zurzeit bietet die Kommune insgesamt 177 Plätze für Kindergarten- und Kleinkinder an, die auf vier gemeindliche sowie vier kirchliche Einrichtungen verteilt sind. Bis zum Jahr 2019/20 werde, so der Rathauschef, die Zahl der Kindergartenkids mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auf voraussichtlich 191 steigen.

Zwischenzeitlich seien in nahezu sämtlichen Kindergärten die Kapazitäten so gut wie ausgereizt, wie Frank Menikheim die Räte weiter wissen ließ. Deswegen sei bereits 2017 beschlossen worden, auswärtige Kinder nur noch in Ausnahmefällen aufzunehmen. Dies solle zunächst so beibehalten werden, damit der eigene Bedarf gedeckt werden könne.

Wenn man die sechs Einrichtungen Krippe im Pfarrgartenweg, Villa Kunterbunt, St. Martin, St. Michael, Harthausen und Waldkindergarten betrachte, seien sie alle im kommenden Kindergartenjahr ausgelastet. Aufgrund der reinen Geburtenzahlen und der reinen Plätze bestehe augenblicklich laut Betriebserlaubnis ein Defizit von fünf Plätzen. Da jedoch auch einige Eltern ihre Kinder in auswärtigen Kindergärten betreuen ließen, so das Gemeindeoberhaupt weiter, relativiere sich diese Zahl. Im Igersheimer Kindergarten St. Michael seien nach derzeitigem Stand im neuen Kindergartenjahr acht Plätze frei, womit ein Puffer für Neuanmeldungen bestehe.

Trotz allem müsste man die Augen offenhalten, verdeutlichte Frank Menikheim. Halte der Trend bei Geburtenzahlen sowie Zuzug an, werde es wahrscheinlich nötig sein, eine weitere Kindergartengruppe zu installieren.

Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Fortschreibung der Bedarfsplanung. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, mit dem kirchlichen Träger zu prüfen, ob eine Verlängerung der Öffnungszeit im Kindergarten St. Michael von sechs auf sieben Stunden erfolgen soll. Der Vorsitzende soll ermächtigt werden, über diese Angelegenheit im Einvernehmen mit dem kirchlichen Träger zu entscheiden.

