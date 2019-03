Erst zuhören, im Anschluss genießen

Igersheim.Zu einer Premiere der besonderen Art kommt es am Sonntag, 14. April, im Igersheimer Kulturkeller.

Unter dem Dach des Bürgernetzwerks findet ab 11 Uhr der erste „Sonntagsbraten“ statt – ein Veranstaltungsformat, das die Begegnung mit interessanten Zeitgenossen in Form eines öffentlichen Stammtisch-Gesprächs mit einem gemeinsamen Mittagessen verbindet. Gastgeber Uli Dallmann talkt zunächst im Beisein von 60 Gästen 90 Minuten mit drei interessanten Gesprächspartnern aus der Region. Mit einem sonntäglichen Mittagessen findet der Event seinen Abschluss. Wie die Ideengeber Andreas Berns und Carsten Wirth betonen, soll das neue Format zweimal im Jahr stattfinden.

Interessante Menschen

Zum Auftakt diskutieren Dr. Norbert Schön, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, Dr. Elisabeth Trost, Neurologin am Caritas-Krankenhaus, sowie Johannes Mnich, Intendant der Tauberphilharmonie in Weikersheim. „Es gibt hier in der Region so viele interessante und bodenständige Menschen. Die wollen wir an diesem Vormittag besser kennenlernen“, sagt Andreas Berns. Man wolle sie von jener Seite kennenlernen, die von ihnen noch nicht bekannt seien und sie sollen über sich und ihre Arbeit erzählen. Mit Uli Dallmann habe man den richtigen Moderator parat, der seine Gäste („drei ganz unterschiedliche Typen“) sicher aus der Reserve locken könne.

Teilnehmerzahl begrenzt

Wer bei diesem Event dabei sein möchte, sollte sich sputen, denn die Gästezahl ist auf 60 begrenzt. ktm

