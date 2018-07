Flyer werden in Kürze verteilt

Anzeige

Igerhseim.Es ist soweit: Das Igersheimer Sommerferienprogramm ist fertig und wird in den kommenden Tagen an der Johann-Adam-Möhler Schule an alle Grundschüler verteilt. Für Schüler der weiterführenden Schulen liegt das Ferienprogramm zum Abholen im Rathaus und vielen örtlichen Geschäften zum Mitnehmen bereit.

Mit der Unterstützung vieler haupt- und ehrenamtlicher Helfer, ist es wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Angebot mit über 60 Programmpunkten für Kinder und Jugendliche zu erstellen. Für die Jüngeren gibt es vom Kochen und Backen, über gestalterische und handwerkliche Aktivitäten bis zu sportlichen und abenteuerlichen Angeboten eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten, die keine Langeweile in den Sommerferien aufkommen lassen. Die Älteren können bei Lasertag in Würzburg, einer elektronischen Schnitzeljagd, beim „FIFA-Turnier“ auf der PS 4 und vielem mehr Spaß in den Ferien haben.

Die Anmeldung für das Ferienprogramm findet am 12. Juli von 15 bis 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Igersheim statt.