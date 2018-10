Skulpturen und Fotografien stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung bei Wittenstein in Harthausen. Der Titel lautet „Nutzholz und Dynamis“.

Harthausen. Die Werke zweier Künstler präsentiert die 68. Wittenstein-Vernissage „Nutzholz und Dynamis“ am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, im Atrium des Unternehmens in Igersheim-Harthausen: Wolfgang Bautz aus Lauda-Königshofen zeigt Skulpturen aus Holz und Stein; der gebürtige Tauberbischofsheimer und heute in Berlin lebende und arbeitende Nikolaus Seubert stellt Fotografien aus. „Skulptur ist die Kunst der Buckel und Höhlungen, die Kunst, die Formen im Spiel von Licht und Schatten darzustellen.“ Dieses Zitat des französischen Bildhauers Auguste Rodin hat Wolfgang Bautz gedanklich über sein Werk „Nutzholz“ gestellt.

Nach dem Abitur in Göppingen studierte Wolfgang Bautz in Freiburg Germanistik und Biologie und unterrichtete von 1982 bis 2017 am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda-Königshofen.

Seine Kreativität entfaltete er einerseits viele Jahre als Leiter der Theater-AG, andererseits konstruierte er in seiner Freizeit aus Holz Spielsachen und Kleinmöbel für seine Kinder oder auch diverse Möbel. Seit 2007 widmet er sich der Herstellung von ganz unterschiedlichen Skulpturen aus Stein und aus verschiedenen Hölzern. Der 1960 in Tauberbischofsheimer geborene Nikolaus Seubert lebt und arbeitet seit 1980 in Berlin. Er ist Steinbildhauermeister und staatlich geprüfter Restaurator und verbrachte in dieser Funktion einen längeren Aufenthalt in Istanbul. Eine Gemeinschaftsausstellung im Rathaus von Paris und die Einzelausstellung „Schwarz auf Eis“ im Rock Paper, Aufbau Haus, Berlin gehören zu seinen jüngsten Ausstellungsaktivitäten im plastischen und fotografischen Bereich. Auf diese spannende Seite seiner fotografischen Kreativität fokussiert sich Nikolaus Seubert im Rahmen der 68. Wittenstein-Ausstellung. Die Vernissage wird am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, im Atrium in Harthausen von Oliver Kössel, Personalleiter der Wittenstein SE, eröffnet. Die Laudatio hält Josef Seubert. Für die musikalische Umrahmung sorgt „Swing One“. Anmeldungen zur Vernissage nimmt Claudia Geier, Telefon 07931 / 493-10642, entgegen. Die Werke der beiden Künstler können ebenfalls nach Voranmeldung im Anschluss bis Anfang 2019 im Atrium besichtigt werden.

