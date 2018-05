Frank Milbich redet Klartext

Anzeige

Igersheim.Erhöhter Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch ist ein Thema, das viele Jugendliche betrifft. Frank Milbich spricht hier als trockener Alkoholiker aus Erfahrung. Sein Alkoholproblem wollte der ehemalige Handball-Regionalligaspieler lange Zeit nicht wahrhaben und schlug deshalb auch alle Warnungen in den Wind. Erst als ihm sein Arzt eröffnete, dass er nur noch ein paar Monate zu leben habe, ist er aufgewacht. Er hält Vorträge an Schulen, in Vereinen und bei Elternabenden und spricht offen über sich und sein Leben als Alkoholiker. Diese Vorträge finden immer mehr Zuspruch, auch da Milbich nicht mit erhobenem Zeigefinger vor den Jugendlichen steht oder den Umgang mit Alkohol verbietet. Über seine Vergangenheit redet er offen und stellt sich allen Fragen, mit denen die Jugendlichen an ihn herantreten. Er kommt am Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr in das Sportheim des FC Igersheim. Die Veranstaltung führt die Sportjugend Mergentheim in Kooperation mit dem FC Igersheim und dem Wolfpack Bad Mergentheim, durch. Willkommen sind Kinder, Jugendliche, Eltern und Jugendtrainer und Betreuer. pm