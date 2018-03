Freunde getroffen, Beiträge genossen

Anzeige

Zum 45. Igersheimer Seniorennachmittag in der Erlenbachhalle durfte Bürgermeister Frank Menikheim wieder mehrere Hundert Mitbürger begrüßen.

Igersheim. Diese Veranstaltung, die sich ob ihres abwechslungsreichen Programms bei den älteren Mitbürgern der Gemeinde großer Beliebtheit erfreut, bietet zudem die ideale Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen. Dass dennoch einige Stühle frei blieben, lag sicher an den über Nacht entstandenen schwierigen Straßenverhältnissen.

Der Bürgermeister nahm die Gelegenheit wahr, im Rahmen seiner Grußworte die Senioren über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren. Das laufende Jahr sei ein ganz außergewöhnliches Gedenkjahr, so der Bürgermeister. 1618 etwa begann der 30- jährige Krieg, in der Frankfurter Paulskirche wurde 1848 die Demokratie manifestiert, die November-Revolution endete 1918, der Prager Frühling begann 1968 und im selben Jahr wurde in Igersheim Gerhard Hügel zum Bürgermeister gewählt und das neue Rathaus eingeweiht. Der Bürgermeister wünschte nun gute Unterhaltung für einen Nachmittag, der musikalisch geprägt war durch die Trachtenkapelle Igersheim und den Sängerkranz Igersheim, dazwischen als Auflockerung Singspiele der Kleinsten des Kinderhauses „Kunterbunt“, Schautänzen der „Kalroben“-Minis und der „Kalroben“- Kids, der ersten JAMS-Klasse und der Solistin am Klavier, Irene Alberg. Die Moderation lag wieder in Händen von Uli Dallmann, der gekonnt, informativ und mit einem Schuss Humor durchs Programm führte.