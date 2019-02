Gemeinde Igersheim übernimmt Vorreiterrolle

Igersheim.Mit spontanem Applaus bedachten die Räte in der Sitzung fünf Ehrenamtliche, die im Rahmen der „Frühen Hilfe“ von Bürgermeister Frank Menikheim und Jutta Melzer vom Landratsamt Main-Tauber als Familienbesucherinnen und -patinnen verpflichtet wurden und ihren Ausweis erhielten.

Einsatzleiterin Nicole Baier sowie ihre Mitstreiterinnen Carina Eißele, Claudia Lang, Rita Leitner und Gertrud Brettinger sind ab sofort in „Rufbereitschaft“ und können ihre Tätigkeit in Angriff nehmen, bei der sie junge Familien, die Nachwuchs bekommen haben, besuchen, um sie unter anderem über die Angebote zu informieren, die es für sie in der Kommune gibt. Die Gemeinde Igersheim übernimmt damit auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle (in ähnlicher Form gibt es so etwas in Assamstadt) und unterstützt den Landkreis als Träger der Jugendhilfe in diesem primären Präventionsbereich des Kinderschutzes.

Ingrid Kaufmann-Kreußer bezeichnete die „Frühe Hilfe“ als ein wichtiges Netzwerk zwischen Kommune und Landkreis, von dem viele profitieren könnten. Jutta Melzer ergänzte: „Hierbei handelt es sich um frühe, freiwillige und präventive Leistungen, die jungen Familien angeboten werden.“ In einem persönlichen Gespräch, das Zuhause in der vertrauten Umgebung stattfinden könne, bekämen die Eltern von den geschulten und ausgebildeten Familienbesucherinnen eine Willkommenstasche für ihr Neugeborenes überreicht. Außerdem erhielten sie Infomaterial, aus dem hervorgehe, was für Angebote (Kindergarten, Krabbelgruppen und anderes) es vor Ort sowie im gesamten Kreis gebe.

Kaufmann-Kreußer meinte zudem, dass man dadurch auch leichter erfahre, wo der Schuh drücke und gegebenenfalls Handlungsbedarf bestehe.

„Der Datenschutz wird beachtet und hat einen ganz hohen Stellenwert“, meinte sie weiter.

Es gebe bei diesem „Angebot der ’Frühen Hilfe’ überhaupt keinen Zwang, alles beruht auf Freiwilligkeit“, so Jutta Melzer und Ingrid Kaufmann-Kreußer übereinstimmend in ihren Aussagen.

Ratsmitglied Josef Gabel begrüßte das neue Angebot ganz ausdrücklich – und dürfte damit allen Kollegen im Gremium aus der Seele gesprochen haben.

„Damit tragen wir als Gemeinde den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung. Und dass wir zudem als familienfreundliche Kommune eine Vorreiterrolle übernehmen“, passe genau in dieses Bild. Schlussendlich votierte der Gemeinderat einstimmig dafür, die ehrenamtlichen Familienbesucherinnen ab 1. März im Rahmen der „Frühen Hilfe“ einzusetzen. Des Weiteren nimmt die Gemeinde das Angebot der fachlichen Begleitung und Weiterbildung durch die Netzwerkkoordinatoren des Landkreises Main-Tauber an und unterstützt dieses Präventionsangebot durch eigene attraktive Angebote für Familien von Neugeborenen sowie die Einsatzleitung vor Ort und Teilnahme an den Netzwerktreffen des Kreises.

Mit den Ehrenamtlichen schließt die Gemeinde Igersheim darüber hinaus entsprechende Vereinbarungen über ihre freiwillige Tätigkeit ab.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019