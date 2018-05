Gemeinsam in der Königsdisziplin starten

Anzeige

Igersheim.In Igersheim findet am 30. Juni und 1. Juli der zweite Jedermann-Zehnkampf statt. Das Vorbereitungstraining jeden Donnerstag um 19.30 Uhr bereitet gezielt auf den Wettkampf vor.

Für alle, die das Feeling der „Königsdisziplin“ der Leichtathleten einmal selbst erleben möchten, bietet der 1. FC Igersheim am 30. Juni und 1. Juli einen Jedermann-Zehnkampf an. An den beiden Tagen werden alle zehn Disziplinen im Wettkampfmodus absolviert. Eine Teilnahme ist als Einzelstarter, gemeinsam in der Paarwertung oder als Team (zum Beispiel als Familie) mit bis zu fünf Teilnehmern möglich. In der Paar- sowie Teamwertung teilen sich die Starter die zehn Disziplinen untereinander auf, somit geht bei der Paarwertung jeder nur bei fünf Disziplinen an den Start. Die Anmeldung ist über die Website möglich.

Jeden Donnerstag findet ein Vorbereitungstraining statt. Hier werden die Athleten auf die zehn Disziplinen (Hürdenlauf, Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung, Diskuswurf, Speerwurf, Kugelstoßen, 100m, 400m, 1500m) vorbereitet. Das Training findet zwischen 19.30 und 21.30 Uhr in der Erlenbachhalle sowie auf dem Sportplatz in Igersheim statt. In der Zeit bis zum Wettkampf werden die Athleten gezielt auf die Disziplinen vorbereitet. Einstieg in das Training ist jederzeit möglich und es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Bei Fragen zum Training oder der Anmeldung weitere Informationen und Kontaktdaten unter dem folgenden Link: http://jmzk.leichtathletik-igersheim.de/