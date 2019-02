Germanistik ist heilbar und macht Spaß

„Germanistik ist heilbar“, so heißt das Programm von Philipp Scharrenberg. Und eigentlich müsste man gleich zwei Mal in seine Vorstellung gehen. Die ist ein Meisterstück an Wortakrobatik.

Igersheim. Nanu, warum ist denn diese Veranstaltung nicht im Kulturkeller?, mag sich so mancher beim Ticketkauf gedacht haben. Die Antwort gab die Kulturbeauftragte Ingrid Kaufmann-Kreußer bei der Begrüßung: „Weil wir je nach Angebot auswählen können, und da das Bürgerhaus auch Jugendhaus ist, haben wir uns für Bürgerhaus entschieden.“ Diese Wahl war richtig, denn es waren auffallend viele junge Leute im – ausverkauften – Saal. Und auch mehr Lehrer als üblich; bei dem Programm kein Wunder.

Philipp Scharrenberg, Jahrgang 1976, legt jugendlich los und startet seine Vorstellung mit einem Rap. „Germa, Germa, Germanistik ...“ war zu hören, und schon da wird klar, dass man als Zuhörer gefordert ist: Aufpassen wie ein Luchs ist angesagt, denn der Wortakrobat macht genau dies nötig. Seine Themen? Sein Leben, aber vor allem sammelt er sie auf der Straße, beim Bahnfahren, im ganz normalen Leben eben. Und da sind sie überall zu finden – Scharrenberg hebt sie auf, fasst sie in – ja, Komplexe – Worte und verpasst ihnen denkwürdige Anmerkungen. Dazu sind seine Arme und Hände in ständiger Bewegung, und auch sein Mienenspiel unterstützt die Worte.

Die Worte, genauer gesagt der Wortschwall, gespickt mit hintersinnigen Wortspielen – das alles kommt pfeilschnell. Und kaum, dass man glaubt, ein Thema erkannt zu haben, geht er schon das nächste an. Ja, es ist durchaus anspruchsvoll, bisweilen auch schwierig, aber stets lohnenswert.

Was den Abend interessant macht, sind die ständigen Wechsel. Der gelernte Germanist und hauptberufliche Kabarettist verkündet seine Eindrücke, singt (und begleitet sich dabei am Keyboard), und er erläutert seltsam-irrsinnige Dialoge. Etwa beim Bahnfahren, als der kleine Junge staunend mit dem Lokführer spricht. Oder seine Erfahrungen als Baumbesetzer mit der Erkenntnis der 80er: Realistischer werden, kein Totalverweigerer sein. So mancher im Publikum erinnert sich spontan, aber da folgen schon die nächsten oralen Hiebe, oft in Reimform – oder eben im Gesang: „Wer hat’s versaut? Nino, Nino Loser!“

Scharrenberg nimmt das Leben auf’s Korn, und er hat die Lacher auf seiner Seite. Doch das Lachen ist nur ein Teil des Programms, denn er regt zum Nachdenken an. Mit schnellen und überraschend präsentierten Erkenntnissen – bisweilen spielt er regelrecht mit seinen Zuhörern – hält er der Gesellschaft den Spiegel vor. Und: man muss erst einmal darauf kommen, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen derart wortgewandt zu verkünden. Das wird auch beim Thema „was ist in“ deutlich – vor allem aber, wie schnell was ganz anderes „in“ ist. Kaum gehört man dazu, gibt es einen neuen Trend - das Rattenrennen des Lebens eben.

Was sagen Scharrenbergs Wortklaubereien? Eigentlich fordert er nur Aufmerksamkeit im alltäglichen Leben: „Vegetarisches Gemüse“ ist dafür ein Beispiel. Oder „Fast Food – fast Food?“. Der Deep Purple-Hit wird flugs umgedichtet in „Smoke on the flavour ...“. Auch wenn er vom Leid des Germanisten singt, wird es spannend - und hintersinnig: die Seminararbeit wird zur Auseinandersetzung mit Literaten, die über Literatur schreiben. Scharrenberg pickt sich den ganz normalen sprachlichen Alltags-Irrsinn heraus und serviert ihn mundgerecht. Nur aufpassen muss man als Zuhörer, wie bereits gesagt, wie ein Luchs, denn sonst ist der nächste Wortklamauk schon durch. Etwa bei den Gedichten nach Zahlen – die Zuschauer dürfen raten, und egal, ob drei, fünf oder sechs – Scharrenberg liefert. Und da wird’s dann auch mal derb. Doch auch das macht Spaß beim Zuhören, und mehr als ein – die Amis sagen „four-letter-word“ – kommt nicht.

Sein Abschluss ist ein Liebeslied, und dabei läuft er nochmals zur Hochform auf. Das Thema, aus Germanisten-Sicht betrachtet, ist ein sprachliches Feuerwerk.

Zwei Zugaben muss der Künstler geben, und der Dialog über ein bekanntes Schoko-Konfekt ist ein Paradebeispiel, wie man alles zerreden und mit nicht existenten Inhalten füllen kann – nicht das Konfekt, sondern den Dialog natürlich.

