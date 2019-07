Gesperrte Straße wird unerlaubt gerne als Abkürzung genutzt

Igersheim.Derzeit wird das Areal rund um den Igersheimer Bahnhof umgebaut und komplett neu gestaltet. Aus diesem Grund ist die Bahnhofsstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt, der Verkehr wird durch eine Ampelanlage gesteuert. Zur Sicherheit der Bau ausführenden Firma sowie des gesamten Straßenverkehrs ist die Schulstraße in diesem Bereich durch ein Verkehrszeichen (Verbot für Fahrzeuge aller Art) gesperrt. Doch immer wieder gibt es – sehr zum Unmut der Anwohner – Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Sperrung halten und den Abschnitt als zeitsparende Abkürzung benutzen, um die Ampelanlage an der Baustelle so zu umgehen. Bis zum Ende der Baumaßnahme sollte man sich an die Regeln halten, denn bis dahin wird das Verhalten der Verkehrsteilnehmer stärker beobachtet. Bild: Klaus T. Mende

