Gutes Miteinander

Igersheim.Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres nutzte Bürgermeister Frank Menikheim, um nochmals „einige Highlights“ des zu Ende gehenden Jahres zu streifen. Dies tat er mit den Worten: „Wir haben vieles angepackt und umgesetzt.“ All diese Themen „haben auch dem Gemeinderat Zeit, Mühe und viel Mitdenken und Eintauchen in die teils komplexen Materien abverlangt“, so der Schultes. Dafür und für die stets konstruktive, zielgerichtete und zukunftsorientierte Arbeit und vor allem Zusammenarbeit sprach er allen im Gremium seine Anerkennung aus. „Diese Zusammenarbeit und unsere gemeinsamen Erfolge sind es, was auch mich persönlich immer wieder motiviert und wodurch sich auch der ein oder andere Rückschlag oder Tiefschlag etwas leichter verkraften lässt.

Für das Gremium sprach Georg Schumann. „Vieles ist am Zusammenwachsen“, meinte er. Dies sei möglich, weil viele an einem Strang zögen. Auch er würdigte explizit das gute Miteinander und hob das Engagement aller Ehrenamtlichen ausdrücklich hervor. ktm

