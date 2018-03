Hermann Michel startet in letzte Amtszeit

Anzeige

In seinem Bericht ging er zunächst auf die 29 Einsätze ein, davon vier mit der Abteilungswehr Harthausen. Technische Hilfeleistung wurde 15-mal verlangt, siebenmal musste man zu Brandeinsätzen ausrücken, darunter dreimal aufgrund ausgelöster Brandmeldeanlagen. Insgesamt wurden von den aktiven Kameraden 852 Einsatzstunden abgeleistet.

Umsicht und Routine

Die Einsatzstunden seien mit Umsicht und Routine gemeistert worden, sagte Michel. Großes Augenmerk habe man auf die Aus- und Weiterbildung gelegt, um die Einsatzbereitschaft durch Lehrgänge und Übungen zu erhalten.

Erfreulich sei,dass es gelungen sei, einen Feuerwehrbedarfsplan aufzustellen, der einen Zeitplan für die finanzielle Umsetzbarkeit enthielte. Gefreut habe ihn auch, dass eine Gruppe Interesse daran habe, die Fahne aus dem Jahr 1969 restaurieren zu lassen. Gerne nehme man für die Restaurierung im mittleren vierstelligen Bereich noch Spenden entgegen.

Auch im neuen Jahr werde man intensiv an der Weiterbildung der Feuerwehrmänner arbeiten und die geselligen Aktivitäten fördern, versprach Michel. Schließlich sei die Geselligkeit unabdingbar für eine gut funktionierende Wehr. Positives berichtete Jugendfeuerwehrwart Carsten Wirth über den Nachwuchs. Es gebe eine Kindergruppe und die Jugendfeuerwehr. Die Kindergruppe, für die es aktuell einen Aufnahmestopp gibt, besteht derzeit aus zehn Jungs und zwei Mädchen, die von Melanie Fischer und Weerth Meyer betreut werden. Einmal im Monat trifft man sich, um spielerisch an Feuerwehrthemen herangeführt zu werden. Die aus 18 Jugendlichen bestehende Jugendgruppe (davon ein Mädchen) wird von vier Personen betreut. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung und der allgemeinen Jugendarbeit habe man bei zahlreichen Unternehmungen mitgewirkt wie am landesweiten Helfertag der dritten und vierten Grundschulklassen oder bei der Kinderkleiderbörse und dem Hallenflohmarkt. Aber auch die Geselligkeit sei nicht zu kurz gekommen.

Carsten Wirth erwähnte in diesem Zusammenhang auch die freiwilligen Helfer Johannes Herdtweck und Daniel Burkert, ohne die eine fundierte Nachwuchsarbeit nicht möglich wäre.

Schriftführer Dirk Bopp verlas das Protokoll der letzten Hauptversammlung, danach ließ Herbert Uhl für die Altersabteilung das vergangene Jahr Revue passieren. Aufgrund des inzwischen auf über 70 Jahre angestiegenen Altersdurchschnitts benötige die Abteilung neue Mitglieder. Uhl bat die aus der aktiven Wehr ausscheidenden Kameraden, sich der Altersabteilung anzuschließen.

Kassier Matthias Landwehr berichtete von einem ausgeglichenen Kassenergebnis. Für die Kassenprüfer bescheinigte Benedikt Moser dem Kassier eine vorbildliche Führung der Bücher. Die Entlastung nahm Bürgermeister Frank Menikheim vor. Er würdigte die stete Einsatzbereitschaft der Igersheimer Wehr, die auf einer guten Ausbildung basiere.

Weiterbildung wichtig

Ein großes Lob ging an die Verantwortlichen der Kinder- und Jugendgruppe für ihr Engagement. Der Feuerwehrbedarfsplan solle wie beschlossen umgesetzt werden, natürlich in Einklang mit den zu erwartenden Zuschüssen. Und außerdem werde sich die Gemeinde gerne in die Reihe der Spender für die Fahne einreihen. Andreas Geyer, der die Grüße des Kreisbrandmeisters überbrachte, ging auf die Aus- und Weiterbildung ein, die unerlässlich sei. Die Igersheimer Wehr sei im Vergleich mit anderen personell und ausbildungstechnisch sehr gut aufgestellt. Gleiches gelte für die vorbildliche Nachwuchsarbeit.

Kurz ging Andreas Geyer auf Änderungen im Ausbildungs- und Lehrgangswesen ein in Verbindung mit der theoretischen und praktischen Ausbildung und den verschiedenen Feuerwehrabzeichen. Auch Verbandsvorsitzender Sebastian Quenzer, der die Grüße des Feuerwehrkreisverbandes überbrachte, lobte die Nachwuchsförderung. Die geheimen Wahlen brachten das schon erwähnte klare Ergebnis für Hermann Michel zum alten und neuen Kommandanten, der sich gegen seinen Mitbewerber Marko Tatusch durchsetzte. Ein eindeutiges Votum gab es auch für Alexander Schmitt als stellvertretendem Kommandanten.

Jeweils einstimmig wurden Max Ikas, Georg Teufel, Peter Leuchs, Elmar Haun, Christian Mark und Michael Schlund in offener Abstimmung in den Gesamtausschuss gewählt.

Das Vertrauen als Kassenprüfer erhielten erneut Marc Seidl und Benedikt Moser. Auch für das neue Jahr wünsche er sich, so Michel am Ende der Versammlung, hoch motivierte Feuerwehrmänner. habe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018