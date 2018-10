Heute große Kinderkleiderbörse

Igersheim.Die größte Kinderkleiderbörse der Region in der Erlenbachhalle Igersheim, ist am heutigen Samstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr wieder ein Schnäppchenparadies für Familien.

Rund 200 Verkäufer bieten zum Beispiel Schwangerschaftsbedarf, Kleidung, Schuhe, Spiel- und Lernsachen, Bücher, Kinderfahrzeuge und sogar Kindermöbel. Die Kinderkleiderbörse wird dieses Mal bewirtschaftet von den Kalroben-Girls. Wie immer unterstützt das BürgerNetzWerk mit den Einnahmen der Börse Kindertageseinrichtungen und gemeinnützige Projekte in der Gemeinde. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018