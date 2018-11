Heute letztmals Zirkus Mumm in Igersheim

Igersheim.Nach der Premiere gestern Abend haben Zircusfans am heutigen Samstag um 15 Uhr nochmals die Gelegenheit, 32 Kinder als Stars in der Manege des Circus Mumm in der Igersheimer Großsporthalle zu erleben. Eine intensive Trainingswoche mit drei Zirkusprofis des interkulturellen Mitmachcircus Mumm sowie dem Team der offenen Jugendarbeit der Gemeinde liegt hinter den Kindern. Sie haben sich in fünf Tagen zu Fakiren, Feuerschluckern, Trapez- und Balancekünstlern, Akrobaten, Zauberern und Clowns entwickelt und sich eine Story für ihre Galavorstellung überlegt, in der sie heute nochmals alles zeigen. Um 15 Uhr können die Zuschauer jeden Alters genießen, was dabei herauskam. Soviel sei schon verraten: mitten in der Großsporthalle (Erlenbachtalstraße 7) ist ein Wunderland entstanden, in das die Kinder die Zuschauer mitnehmen werden…. Es gibt noch Karten an der Zirkuskasse ab 14 Uhr. Der Mitmachzirkus wird durch LEADER Hohenlohe-Tauber mit Unterstützung vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELR) sowie vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg gefördert. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018