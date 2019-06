Höchste Zeit für eine Grillfeier

Vom Zuschneiden der Baumstämme über das Gießen einer Bodenplatte bis hin zum fertigen Produkt: Das Harthäuser Grillhaus entstand durch viele helfende Hände. Das will man nun feiern.

Harthausen. In den vergangenen Wochen ist unter Einsatz vieler helfender Hände auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage ein neuer Grillplatz entstanden.

Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam Schaffen“ wurde schon im letzten Jahr mit den Planungen für die Aktion begonnen. Die Jugendclubs aus Harthausen, Igersheim, Neuses und Bernsfelden wurden um Unterstützung gebeten und beteiligten sich im Verlauf der Bauphase fleißig. Zunächst galt es an vier Wochenendeinsätzen im Wildpark Bad Mergentheim vorbereitende Arbeiten zu erledigen. Dort wurden Baumstämme zugeschnitten, entrindet und gehobelt, um dann später als tragende Elemente für den Grillplatz verendet zu werden. Währenddessen übernahm der Bauhof Igersheim das Gießen der Bodenplatte und weitere Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage, damit die Helfer der Jugendclubs direkt loslegen konnten. Außerdem begannen weitere Helfer aus Harthausen, die sanitären Anlagen in Stand zu setzen. Bei teilweise regnerischem und ungemütlichem Wetter wurde von verschiedenen Jugendlichen der jeweiligen Jugendclubs das Grundgerüst der Grillstelle gebaut und am Ende das Dach gedeckt.

Während längerer Regenphasen gab es weitere Schlechtwettereinsätze im Wildpark, um Holz zum Bau von Sitzgelegenheiten vorzubereiten.

Dabei konnten beim Sägen und Schleifen auch weitere Jugendliche von der Mädchenwerkstatt und der Jungs AG des Bürgerhauses mithelfen. In den letzten Arbeitseinsätzen werden Sitzgelegenheiten, ein Rauchabzug und natürlich ein selbstgebauter Grill in die Grillstelle installiert, so dass diese in Kürze zur Nutzung bereitsteht.

Um nun die Fertigstellung der Grillstelle zu feiern und allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, das Bauwerk zu begutachten, findet am 5. Juni um 18 Uhr eine Einweihungsfeier der Grillstelle statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019