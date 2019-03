Holzverkauf läuft übers Landratsamt

Igersheim.Wie bereits zahlreiche Städte und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises setzt auch Igersheim nach dem Stichtag 1. Januar 2020 auf die Weiterführung der forstlichen Betreuung des Gemeindewalds durch das Kreisforstamt. Da der Holzverkauf künftig nicht mehr vom Forstamt durchgeführt werden kann, soll die Holzverkaufsstelle des Landratsamtes mit dem Verkauf beauftragt werden.

Höhere Kosten

Die ursprünglich durch ein Kartellverfahren gegen das Land Baden-Württemberg angestoßene Forststrukturreform treibt die Kosten für die Beförsterung kräftig in die Höhe: Statt bislang rund 22 800 Euro dürften ab 2020 Kosten in Höhe von rund 36 700 Euro ansteigen – eine Steigerung um satte 61 Prozent. Im vorgesehenen Kooperationsmodell bleibt der örtliche Revierförster auch künftig Ansprechpartner für Privatwaldbesitzer. Es gehe auch darum, Privatwaldbesitzer nicht im Regen stehenzulassen, so in der Diskussion Georg Schumann. Josef Gabel votierte für den Verwaltungsvorschlag, um Synergien weiter nutzen zu können. Für Karl Limbrunner war klar, dass eine eigenständige Lösung die Gemeinde noch viel teurer käme.

Karlheinz Mechler, stellvertretender Leiter des Kreisforstamts, hatte zuvor dem Gemeinderat die Vorgeschichte und Auswirkungen der anstehenden Forststrukturreform erläutert.

Mitglied im Arbeitskreis

Revierförster Klemens Aubele, zugleich stellvertretender Bürgermeister, war Mitglied der Arbeitsgruppe, die sich im Landkreis gebildet hatte. Für die Belegschaft des Forstamts sei die Situation unbefriedigend, da derzeit niemand die weitere Entwicklung kenne.

Er rät dazu, dass möglichst alle Kommunen weiter unterm Schirm der unteren Forstbehörde bleiben. Das Gremium sieht das ähnlich, wie die bei einer Enthaltung gefällte Zustimmung des Gemeinderats zum Beschlussvorschlag der Verwaltung zeigt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019