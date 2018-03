„Ich will nirgendwo anders wohnen“

Anzeige

Das Wohnen in alten Mauern klingt romantischer, als es ist. „Man kann halt nicht eben mal aus dem Haus gehen, mit den Nachbarn schwatzen oder schnell zum Bäcker oder Metzger laufen, um noch was einzukaufen“, erklärt Zeiner. „Man muss einfach mehr planen, aber das ist auch Gewohnheitssache.“ Eine gewisse Vorratshaltung sei nötig, und die mag umfassender sein als üblicherweise in größeren Siedlungen. Gleichwohl „sind wir ja nicht aus der Welt. Mit dem Auto ist man schnell im Supermarkt, im Dorf oder in der Stadt.“

Und ja, keine Nachbarn zu haben, „das ist ein Vorzug, auch wenn natürlich auch einige Nachteile damit verbunden sind“. Dennoch: „Wir haben es hier zwar recht ruhig, aber alleine sind wir nicht.“ Täglich kommen die Pferdehalter sowie Besucher auf den Kitzberg, und da ergeben sich häufig Gespräche. „Die Pferde – seit 1971 züchtet Brita Zeiner Trakhener, „das ist mein Baby“ – sind da für die Ortsfremden sowie die Igersheimer nur ein Anknüpfungspunkt.

Nur gebe es leider auch immer wieder Menschen, „die einem keine Privatsphäre lassen. Die glauben, wirklich überall hineingehen zu können und wundern sich dann auch noch, wenn ich sie frage, was sie hier machen.“ Im Laufe der Jahre hat Brita Zeiner da viel erlebt, selbst die Tomaten aus dem Garten wurden schon „geklaut“, auch der Flieder wird immer wieder „ohne nachzufragen“ einfach gepflückt. Es sind zwar Ausnahmen, „aber mehr, als man glauben sollte.“ Auch deshalb „sperre ich ab, und die große Dogge macht auch Eindruck auf ungebetene Gäste, die die Hinweistafel am Eingang zum Burghof „geflissentlich übersehen“. Das Burgleben selbst ist „ein ganz normaler Tagesablauf. Wir haben Telefon, auch das Handy macht keine Probleme. Strom gibt es natürlich auch – wichtig in doppelter Hinsicht. Denn nicht nur für die Landwirtschaft und die Pferdeställe wird der gebraucht, auch im Haus ist er unersetzlich. Seit einem Unfall ist Brita Zeiner auf den Rollstuhl angewiesen, im Wohnhaus wurde ein Lift installiert. „Wenn der Strom abgestellt wird, werde ich vorher informiert, damit ich nicht im Lift festhänge“, erklärt die Burgherrin.

Und auch sonst lebt es sich „ganz normal“ inmitten alter Gemäuer, das Wohnhaus verfügt über eine Zentralheizung, „wie es heutzutage Standard ist“. Seit dem 1. Januar ist das Leben sogar sogar „noch normaler“ geworden, denn seither wird die (Brief-)Post an die Tür gebracht. „Wir hatten jahrelang ein Postfach in Bad Mergentheim. Dann wollte die Deutsche Post Geld dafür, aber ich habe mich gewehrt. Jetzt habe ich neben der Eingangstür einen Briefkasten, und die Post kommt fast jeden Tag zu uns – so wie bisher auch die Paketpost und die meisten Paketdienste. „Die sind schon immer zur Burg hinaufgefahren.“

Ob sie denn mit einem Haus oder einer Wohnung „unten“ im Dorf tauschen möchte? „Nein!“, antwortet Brita Zeiner ganz spontan. Das hat viele Gründe, denn die Lebensqualität auf dem Berg ist einzigartig.

Sie sei in Waldenburg aufgewachsen, „und unser Haus stand auch am Hang mit freiem Blick übers Land. Das bin ich seit früher Kindheit gewohnt. Und natürlich spiele die Ruhe der „exklusiven Wohnlage“ auch eine Rolle.

Ausnahme sind die Nächte mit entsprechender Windrichtung, „dann höre ich den Verkehrslärm der Landesstraße und sehe die Lichtkegel der Auto-Scheinwerfer“. Besonders in heißen Sommern sei es oben „viel angenehmer als im Tal, denn hier weht immer ein frischer Wind“.

Und so will Brita Zeiner „solange es geht, am besten für immer“ auf ,ihrer’ Burg bleiben, zumal ihre Söhne ja auch eingefleischte Burgbewohner sind.

Deren Kindheit und Aufwachsen, erinnert sie sich, sei vom „einmaligen Abenteuerspielplatz“ der Ruine und des Gutes geprägt worden – kein Wunder, dass sie ebenfalls hier bleiben wollen.

