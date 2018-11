Igersheim jetzt komplett auf LED umgestellt

Der Igersheimer Kernort sowie sämtliche Teilgemeinden und Weiler erstrahlen in neuem Glanz: Die komplette Beleuchtung ist jetzt auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet worden.

Igersheim. Nein, einen Höhenkollaps hat Bauhofmitarbeiter Volker Sazinger sicher nicht bekommen – aber Höhenluft hat er zur Genüge geschnuppert. Für ihn hieß es nämlich in den vergangenen Wochen „Auf und nieder – immer wieder“. Denn zusammen mit seinem Kollegen Ralf Smolka mussten mehr als 1000 Lampen im gesamten Gemeindegebiet von Igersheim ausgetauscht werden.

Während Sazinger mit dem „Hubmeister“ nach oben fuhr, um die LED-Birnen einzuschrauben, war es der Part des „bodenständigen“ Smolka dafür Sorge zu tragen, dass die energiesparende Beleuchtung auch funktioniert. Und das tut sie, wie die Einwohner bereits seit geraumer Zeit mitbekommen.

In den letzten Wochen gehandelt

Nachdem sich der Igersheimer Gemeinderat mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, die Beleuchtung auf LED umzurüsten, war in den letzten Wochen gehandelt worden. Die Maßnahme war mit rund 100 000 Euro bezuschusst worden.

Durch die Umstellung der Straßenlampen auf LED erwartet die Gemeindeverwaltung eine deutliche Verbesserung der Beleuchtungsqualität, zumal die Leuchten in Zukunft in der Nacht durchgehend betrieben werden – bis 22 Uhr mit 100 Prozent Leistung, von 22 bis 0 Uhr mit 80 Prozent Leistung, von 0 bis 5.30 Uhr mit 30 Prozent Leistung und von 5.30 bis zum Ausschalten mit 80 Prozent Leistung. Zugleich können in Zukunft rund 48 Prozent Energieverbrauch eingespart werden, was eine Ersparnis von etwa 16 800 Euro pro Jahr ausmacht.

Aufgrund der Farbtemperatur sowie der Lichtfarbe hatte der Gemeinderat seinerzeit entschieden, auf 3000-Kelvin-Leuchtmittel zurückzugreifen.

„Ralf Smolka und Volker Sazinger haben den Kraftakt sehr gut bewältigt“, findet Bürgermeister Frank Menikheim lobende Worte für den Einsatz der beiden Bauhofmitarbeiter. Er freue sich zudem, dass die neue LED-Beleuchtung das Sicherheitsgefühl der Bürger deutlich steigere.

