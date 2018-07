Igersheimer Gremium tagt doppelt

Anzeige

Igersheim.Gleich zweimal tagt der Igersheimer Gemeinderat öffentlich: Am Dienstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Harthausen und am Mittwoch, 25. Juli, um 19.30 Uhr im Rathaus in Igersheim. Zu beiden Zusammenkünften ist die Bevölkerung willkommen.

Hier die Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag, 24. Juli:

Bebauungsplan „Erste Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Wegäcker/Rotwiesen”, Harthausen (Billigung des Planentwurfs und Auslegungsbeschluss).