Im Jubiläumsjahr müssen alle Sänger mit anpacken

Igersheim.Der Sängerkranz Igersheim 1844 feiert sein 175-jähriges Bestehen. Die Hauptversammlung des Vereins stand ganz im Zeichen der kommenden Feierlichkeiten. Der Sängerkranz ist der älteste Verein der Gemeinde. Das Hauptereignis, der große Jubiläumsabend unter dem Motto „Musik ist Trumpf“ mit abwechslungsreichem Programm findet am Samstag, 18. Mai in der Erlenbachhalle statt. Musikalisch gestaltet wird er von der Hohenloher a cappella-Gruppe „Boys in Black“.

Weitere Jubiläumsveranstaltungen sind das offene Singen für alle, „Sing mit Ralf“ im Schützenhaus am Donnerstag, 6. Juni und das Jubiläumskonzert am Sonntag, 10. November in der Katholischen Kirche.

Der Festausschuss, so die Vorsitzende Elisabeth Gunßer, habe sehr intensiv und erfolgreich gearbeitet, damit man der Bevölkerung ein würdiges und attraktives Programm anbieten könne. Nun gehe es in die Endphase der Vorbereitungen, die voll im Zeitplan lägen. Klar sei auch, dass sich die Sänger beim großen Jubiläumsabend in neuem Outfit präsentieren würden.

In ihrem Rechenschaftsbericht sprach die Vorsitzende von einem guten und erfolgreichen Vereinsjahr. Das Igersheimer Gassenfest sei, gemeinsam mit dem Schützenverein, wieder eine tolle Gemeinschaftsleistung gewesen. Sie wünsche sich, dass diese langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schützen und Sängern auch künftig bestehen bleiben möge. Eine weitere organisatorische Herausforderung sei der Herbstliederabend gewesen, bei dem neben der Qualität der Vorträge auch die Besucherzahl stimmte. Der Projektchor „SINGforFUN“ hatte drei Auftritte, unter anderem die gesangliche Umrahmung der jüdischen Kulturtage. Auch für dieses Jahr sind schon einige Auftritte fest eingeplant. Der Projektchor sei inzwischen zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen. Dankbar war die Vorsitzende auch über die Unterstützung des Chors durch die Gemeinde Igersheim. Dem positiven Bericht von Chorleiter Michael Schlor war zu entnehmen, dass der Chor erstaunlich schnell die nun vermehrt englisch und in Mundart gesungenen Titel erlernt habe, was von einer hohen Flexibilität zeuge. Dies zeige sich auch an der Bereitschaft, vermehrt auswendig zu singen. Schlor wünschte sich, in einigen Bereichen gesanglichen Zuwachs zu bekommen. Ansonsten habe sich der Chor in der Öffentlichkeit wieder als harmonische Einheit präsentiert und die Zuhörer durch seine gesanglichen Darbietungen erfreut. Schriftführerin Brigitte Karnutsch ging auf die Aktivitäten des letzten Jahres ein, das wieder vollgestopft war mit den verschiedensten Terminen, ob gesanglicher, geselliger oder vereins- und verbandstechnischer Natur. Neben vielen anderen Unternehmungen nannte die Schriftführerin diverse Ständchen bei Geburtstagen und anderen privaten Feierlichkeiten von Vereinsmitgliedern und die traditionelle Weihnachtsfeier.

Der Vereinsausflug führte die Sängerschar nach Bad Kissingen, wo ein unterhaltsames Programm für Kurzweil sorgte. Trotz einiger Ausgaben konnte Schatzmeisterin Christa Szuba eine in etwa ausgeglichene Bilanz vorlegen. Die finanzielle Lage des Vereins sei zufriedenstellend. Für die Kassenprüfer stellte Anneliese Nagel fest, dass die Schatzmeisterin eine vorbildliche Buch- und Kassenführung vorgelegt habe. Die Entlastung nahm Bürgermeister Frank Menikheim vor, dann würdigte er die gute Arbeit der Führungsmannschaft, aber auch den musikalischen Beitrag des Sängerkranzes Igersheim für die Allgemeinheit. Er wünsche gutes Gelingen für das Jubiläum. Die Wahlen waren im Nu abgehandelt, da die zu wählenden bisherigen Amtsinhaber, Kassenführerin Christa Szuba und die beiden Beisitzer Brigitte Dastig und Hildegart Winkle, sich erneut zur Verfügung stellten und einstimmig bestätigt wurden. Unter Punkt „Verschiedenes“ behandelte Elisabeth Gunßer das Vereinsjubiläum, das den besonderen Einsatz und die Mitarbeit aller verlange. Das Veranstaltungsgerüst stehe, nun würden nur noch die Details ausgearbeitet. Es werde jede helfende Hand gebraucht, so Gunßer und appellierte an die Vereinsmitglieder, sich auch in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis nach freiwilligen Helfern umzuschauen. Es sei ja auch noch das Gassenfest zu bewältigen, womit das Jahr 2019 zu einer besonderen Herausforderung werde. Nach wie vor benötige der gemischte Chor dringend Verstärkung, deshalb sei man froh über die Gastsänger, ohne die man nicht mehr vierstimmig auftreten könne.

Eine gut funktionierende Führung sei die Voraussetzung für einen funktionierenden Verein, wandte sich die Vorsitzende unter anderem an den Vorstand und Michael Schlor, der mit dem Projektchor eine zusätzliche terminliche Belastung auf sich genommen habe. Sie blicke voller Optimismus in das Jubiläumsjahr, so Gunßer. das ebenso arbeitsreich wie interessantes zu werden verspreche. habe

