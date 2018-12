Im Talgrund kracht es ganz besonders häufig

Plötzlich steht ein Reh auf der Straße. Bremsen hilft nicht mehr, das Auto wird zum erfolgreichen Jäger. Auf der Kreisstraße Igersheim – Neuses ist das häufig der Fall. Die Gründe sind vielschichtig.

Igersheim/Neuses. Es ist eine Binsenweisheit: Wildunfälle sind regelmäßige Vorkommnisse im Straßenverkehr. Dennoch gibt es Straßenabschnitte, auf denen es besonders häufig zu „Reh kontra Pkw“-Kontakten kommt. So etwa die K 2850 zwischen Igersheim und Neuses, die nach dem Dorf, Richtung Harthausen, zur K 2848 wird. Und auch da kracht es oft.

Nachvollziehbarer Grund

Warum aber bewegen sich Rehe, aber auch andere Wildtiere, so auffallend oft auf und neben den Straßen? „In diesem Jahr hat das einen nachvollziehbaren Grund“, weiß Kreisjägermeister Hariolf Scherer. „Die langanhaltende Trockenheit führte dazu, dass das Wild im angestammten Lebensraum, im Wald und in der Feldflur, zu wenig frisches Grün fand.“ Ohnehin ziehe das Wild auf der Futtersuche umher, „in diesem Jahr aber eben besonders intensiv“.

Und wenn ein Gewässer durchs Revier fließt, ziehe der Bachlauf und damit das an seinem Rand sprießende frische Grün das Wild magisch an. Und: Frisches Grün finde sich auch entlang der Straßen. „In diesem Jahr muss das Wild lange Strecken zurücklegen, um Nahrung zu finden. Also werden auch mehr als üblich Straßen überquert.“ Zudem führen die Geißen ihre Kitze, die sie säugen, obwohl die jungen Rehe bereits Grünfutter aufnehmen. „Die Kitze werden dann oft ebenfalls Opfer des Straßenverkehrs.“

In seinem Revier Mergentheim Ost zieht das Wild gerne an den Wachbach. Und in diesem Bereich „wurde innerhalb von 24 Stunden eine ganze Rehfamilie zum Verkehrsopfer. „Zunächst am Morgen das erste Kitz, am Abend das zweite, am nächsten Morgen die Geiß.“ Wildunfälle seien auch deshalb so gefährlich, weil das Wild „oftmals unvermittelt vor einem auf der Straße erscheint“, weiß der Kreisjägermeister. Und da Kitze aktuell sieben bis zwölf Kilogramm, eine Geiß zwischen 16 und 20 Kilogramm und ein Bock bis 24 Kilo auf die Waage bringen kann, „kracht“ es mitunter gewaltig. Und: „Rehe sind nicht so schlau wie Wildschweine, deswegen haben wir im laufenden Jagdjahr in unserem Revier 14 totgefahrene Rehe, aber noch keine Wildsau.“

Übrigens: Der „Kontakt“ mit Schwarzwild ist noch gefährlicher, denn „da steigt das Gewicht schnell auf bis zu zwei Zentner“ – es kann aber auch mehr werden. Überhaupt seien die Fallzahlen immer mit einem gewissen Risiko verbunden, denn „nicht alle Unfälle werden gemeldet“. Werden sie es, kommt der Jäger zur Unfallstelle und erlöst das verwundete Tier – „manchmal müssen wir uns auch auf die Nachsuche begeben“.

Deshalb rät Scherer auch, nach einem Unfall die Unfallstelle zu sichern und die Polizei zu verständigen. „Die informiert die Revierpächter.“ Aneignen sollte man sich das Wild nicht, „denn das ist strafbar. Das darf nur der Jäger.“ Der allerdings darf Unfallwild, „soweit es überhaupt noch verwertbar ist, nicht in den Verkehr bringen. Unfallwild kommt also nicht in den Handel.“ Das Auffinden und fachgerechte Entsorgen dieser Unfallopfer ist eine „freiwillige Dienstleistung der Jäger, oftmals mitten in der Nacht nötig und mit Zeit und Aufwand verbunden“.

Die beste Strategie

Die beste Strategie ist es, Unfälle zu vermeiden. „In gefährlichen Bereichen, etwa nach dem Verkehrszeichen ‚Wildwechsel’, besonders aufmerksam fahren, das Tempo drosseln und bremsbereit sein. Gerade morgens und abends, also in der Dämmerung, sowie in der Nacht ‚wechselt’ das Wild.“ Gut zu erkennen seien die Augen der Rehe, denn in ihnen reflektiert das Scheinwerferlicht. „Sieht man Wild entlang der Straße, nach dem Passieren hupen, damit die Rehe merken, dass da was los ist“, rät Scherer. Für eine abschließende Bewertung der Wildunfälle ist es noch zu früh. Das Jagdjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März, „wir haben acht Monate hinter uns, da kann noch viel geschehen“.

Erfolgreicher Jäger

Ein erfolgreicher Jäger ist auch die K 2850 zwischen Igersheim und Neuses. Die Straße durchquert zwei Reviere, zunächst ‚Igersheim Ost’,dann ‚Neuses’. „Wir haben auf dieser Strecke schon zwölf tote Rehe“, sagt Claus Felzmann, der mit Rainer Issler das Revier Igersheim Ost bejagt. „Damit liegen wir langfristig gesehen im Schnitt“, auch wenn man noch abwarten müsse. Auch Felzmann bestätigt, dass Wildschweine „schlauer sind und seltener zu Verkehrsopfern werden“. Was das Besondere an der Straße nach Neuses ist? „Der Großteil, ja die überwältigende Mehrheit der Unfallfahrer sind Einheimische, die die Gefahr kennen müssten. Aber dennoch wird zu schnell gefahren.“ Angepasst und vorausschauend zu fahren, „sollte doch selbstverständlich sein“. Dann wären die „nicht immer vermeidbaren Unfälle auch nicht so schwerwiegend, die Verletzungsgefahr für die Fahrzeuginsassen sowie die Sachschäden deutlich geringer“.

Entschieden wendet sich der Jäger gegen die Theorie, wonach der Wildbestand zu hoch sei. „Der Grund für die häufigen Wechsel ist in unserem Revier einfach: Das Wild zieht auf der Futtersuche vom kalten Nordhang Tauberberg hinüber auf den Südhang (Eichwald) und überquert dabei den Talgrund und damit die Kreisstraße.“

Für Felzmann ist klar, warum Rehe so oft zu Unfallopfern werden. „Nicht angepasste Fahrweise ist der eine Grund, der andere liegt in der Natur, denn ursprünglich sind Rehe Tiere der Buschzone. Sie machen eine kurze, schnelle Flucht, um dann zu ‚verhoffen’ stehen bleiben, und sich nach dem vermeintlichen Raubtier umzuschauen und Witterung aufzunehmen.“ Schwarzwild hingegen sei nicht nur schlauer, „sondern rennt auch längere Strecken“. Felzmann hat schon beobachtet, dass eine führende Bache ihre Jungen mit einem Schrei zum Stopp am Straßenrand brachte. „Erst als die Luft rein war, setzten die Bache und die Frischlinge ihren Weg fort.“

Aufpassen ist angesagt

Aufpassen müssten die Autofahrer im Winter auch wegen dem Fütterungsverbot – „die Rehe ziehen weiterhin auf Nahrungssuche umher. Ab Januar/Februar steige der Futterbedarf, weil sich der Stoffwechsel ändere. Und trotz der wieder aufgetretenen Eichen- und Buchenmast – „das ist wahres Kraftfutter!“ – „brauchen sie frisches Grün“. Für die Autofahrer bedeute dies, weiterhin vorsichtig zu fahren.

Knapp einen Kilometer vor Neuses beginnt das gleichnamige Revier, das Dr. Alfred Stoll bejagt. Auch er hat mit der Straße seine Probleme in Form von Wildunfällen – im laufenden Jagdjahr wurden schon acht Rehe zu Verkehrsopfern. „Zumeist sind die Unfallfahrer Ortskundige.“ Stoll sieht „zwei Problemzonen: Die Waldangrenzung zwischen Igersheim und Neuses sowie zwischen Neuses und Harthausen.“ Der Revierpächter kritisiert, „dass in diesen Bereichen viel zu schnell gefahren wird.“ Und er warnt: „Für einen Zweiradfahrer kann der Kontakt mit einem Reh oder einer Wildsau tödlich enden, Autofahrer müssen mit schweren Schäden rechnen.“

Tempobegrenzungen nötig

Stoll sieht eine Geschwindigkeitsbegrenzung als „dringend nötig – einfach, um Unfälle zu vermeiden“. Aber es gibt auch eine weitere Ursache, dass das Wild auf Nahrungssuche umherzieht und sich zwangsläufig im Bereich des Talgrundes bewegt. „Ich habe Verständnis für die Landwirte, die hatten bei der Trockenheit ja auch das Problem, dass die Wiesen nicht so gut wuchsen wie üblich.“

Allerdings seien mittlerweile fast alle Wiesen in den Hanglagen des Gewanns ‚Leite’ den Großteil des Jahres eingezäunt und von Rindern beweidet, ebenso fast alle Wiesen am Tauberberg. „Wo soll das Wild da noch äsen?“ Folglich ziehen die Rehe überall umher, denn „frisches Grün gab es nur noch im Talgrund“. Und um dahin zu kommen, „müssen Straßen überquert werden“, betont Stoll.

Auch die Jagd selbst sei von den Verhältnissen erschwert. „Wenn in der Hauptansitzzeit Zusatzfutter und Wasser auf die Weiden gefahren wird, dann kann ich gleich wieder nach Hause gehen.“ So bleibe die Straße dann oft der einzig erfolgreiche Jäger.

