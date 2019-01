Im Wilden Westen ging’s närrisch zu

Jubel, Trubel und Heiterkeit waren wieder angesagt bei der traditionellen Kinderfastnacht in der gut gefüllten Igersheimer Erlenbachhalle.

Igersheim. Unter dem Motto „Willkommen im Wilden Westen“ erlebten mehrere Hundert große und kleine Narren einige närrische und kurzweilige Stunden.

Kalrobenpräsident Michael Hopf höchstpersönlich steuerte die Licht- und Tontechnik, da musste es einfach klappen. Er hatte die Drehknöpfe und Tasten der Steuerungsanlage auf jeden Fall fest im Griff.

Ein fleißiges und gut organisiertes Team um Küchenchef Rainer Schüler bei den Getränken und in der Küche versorgte auch heuer die närrischen Gäste wieder bestens.

Schon nach wenigen Minuten hatten Emelie Retzbach und „Prinzessin“ Christine Zobel, die ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatten, das närrische Chaos schnell in einigermaßen geordnete Bahnen gelenkt.

Unterstützung kam wieder von vielen guten Geistern im Hintergrund bei den unterhaltsamen und teils spannenden Spielen wie zum Beispiel mit der „Reise in Wilden Westen“, dem Spiel „Feuer, Wasser, Eis“, der „Polonaise durch die Halle“ sowie mit weiteren Spielen rund um das Thema.

Bevor die Sause aber so richtig losging, hielten das Kalroben-Kinderprinzenpaar Jasmin III. & Stefan I. Einzug, um die Regentschaft über die närrische Kinderschar zu übernehmen.

Als Gäste war das Kinderprinzenpaar der „Lustigen Gesellen“ der Kolpingsfamilie Bad Mergentheim, Lara I. und Tizian I., mit Delegation gekommen.

In ihrer Begleitung der Kalrobenhofstaat mit Prinz Pascal I. und Prinzessin Christine II., der Kalrobensamen und der Historische Deutschorden-Spielmannszug Bad Mergentheim. Höhepunkt reihte sich an Höhepunkt, so dass die kleinen und großen Narren allerhand zu staunen hatten. Die „Kalroben-Minis“ ernteten mit ihrem Schautanz „Cowgirls“ ebenso begeisterten Beifall wie die Kalroben-Kids mit dem Tanz „Helden der Kindheit“, die Powergirls aus Dainbach als „Frösche“ und die Schnocke-Tanzmäuse aus Königshofen mit dem Schautanz „Willkommen bei Familie Wurm“. Nicht zu vergessen Ayla Korkut, das schnuckelige Tanzmariechen aus Boxberg, das sich ebenfalls über Beifall der Gäste freuen durfte.

Für die meisten der jungen Narren vergingen die Stunden wie im Flug, und dieser turbulente Nachmittag endete natürlich wieder viel zu schnell. Zum Trost sei den kleinen Narren gesagt, dass die Kalroben bestimmt auch im nächsten Jahr wieder zum großen Kindernachmittag in die Erlenbachhalle laden.

Vormerken kann man sich schon, dass am Samstag, 9. Februar, ab 19 Uhr der Nachtumzug durch das nächtliche Igersheim stattfindet und am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr der große närrische Gaudiwurm durch die Straßen der Kalrobenhochburg.

Kurzentschlossene können sich übrigens für beide Umzüge immer noch bei Umzugsleiter Rainer Schüler anmelden auf der Homepage Umzugsleiter@kalrobia.de habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019