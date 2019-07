In der Kurve zu weit links

Iggersheim.Zu einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw kam es am gestrigen Mittag in Igersheim.

Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr, gegen 12.30 Uhr, die abschüssige Kirchstraße in Igersheim und geriet im dortigen Kurvenbereich viel zu weit nach links. Hierbei stieß er mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden BMW zusammen.

Der 35-jährige Radler wurde bei dem Unfall verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen, so die Polizei. An dem BWM der 47-jährigen Fahrerin entstand Unfallschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Am Fahrrad dagegen entstand kein Schaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019