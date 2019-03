In jeder Hinsicht ein reges Vereinsleben

Harthausen.Zur Hauptversammlung des Sportvereins im Gemeindehaus in Harthausen durfte Vorsitzender Reinhard Lesch besonders Bürgermeister Frank Menikheim und Ortsvorsteher Thomas Landwehr begrüßen.

In seiner Eröffnungsrede blickte Lesch nochmals auf das vergangene Jahr zurück. Es habe zwar keine großen Bauprojekte gegeben, aber viele gute Veranstaltungen, die organisiert und durchgeführt worden seien. Er erwähnte auch, den 2020 anstehenden 50. Vereinsgeburtstag und forderte die Mitglieder auf, sich hier mit Ideen und Vorschlägen zu der Jubiläumsveranstaltung mit einzubringen. Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helfern und Sponsoren, die den Verein unterstützt hätten, sowie dem gesamten Vorstand für die geleistete Tätigkeit.

Über die verschiedenen Veranstaltungen infounierte Schriftführer Jürgen Himmel. Schwerpunkte der Sitzungen seien die Kreisligaparty im September und das beliebte Schlachtfest im Dezember gewesen. Weitere Veranstaltungen waren Kurparkfest, Weihnachtsmarkt in Harthausen, Schnitzelessen am Rosenmontag und die Christbaumverlosung. Zum Abschluss gab Himmel noch einen Überblick über künftige Veranstaltungen, die 2019 stattfinden.

Über die aktiven Mannschaften berichtete der Abteilungsleiter Fußball, Steffen Landwehr. In der Winterpause der vergangenen Saison belegte man mit 26 Punkten den vierten Platz und war mit drei Punkten Abstand auf den zweiten Rang gut im Rennen, um vielleicht das große Ziel Relegation noch zu erreichen. Dieses Ziel schaffte man dann aber nicht, was vor allem auch an den Niederlagen in den Duellen gegen direkte Konkurrenten lag. So belegte man am Ende der Saison 2017/18 zwar einen guten vierten Platz, musste sich aber fragen, ob mit mehr Wille und Zielstrebigkeit vielleicht das große Ziel möglich gewesen wäre.

Die zweite Mannschaft hielt ihren zweiten Rang aus der Winterpause nicht, belegte aber am Ende doch noch einen guten dritten Platz. Zur neuen Saison durfte man mit Moritz Deeg und Philipp Hansen sowie, aus der Jugend kommend, Manuel Ernst und Lukas Ott vier neue Spieler begrüßen.

Der Start in die Saison 2018/19 verlief nach einem Heimsieg gegen Rengershausen auch hervorragend, jedoch zeigte sich früh in der Saison ab, dass in diesem Spieljahr keine Mannschaft, wie im Vorjahr der SV Edelfingen, souverän vornweg marschiere. So besiegte man am letzten Vorrundenspiel den damaligen Tabellenführer TSV Hohebach mit 4:1 und verkürzte den Vorsprung auf zwei Punkte. Somit belegt man zur Winterpause mit 23 Punkten den dritten Rang und hat nun für die Rückrunde die beste Ausgangsposition seit fast 30 Jahren.

Auch die Reservemannschaft hat eine gute Vorrunde gespielt. Man belegt einen ordentlichen vierten Platz Eine gute Nachricht war auch, dass Trainer Harald Ott seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Zum Abschluss bedankte er sich bei den Schiedsrichtern Josef Wülk, Josef Fuchs und besonders bei den Jungschiedsrichtern Tim Krauter, Manuel Ernst und Lukas Ott sowie bei allen Fußballern, Trainern und dem gesamten Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Über eine Vielzahl von Aktivitäten berichtete stellvertretend Hannelore Bayer über die Frauenturngruppe. Auf dem Programm standen neben den wöchentlichen Turnabenden auch Radtouren, Grillabend, Ausflüge und Wanderungen. Das Highlight war allerdings die Feier zum 40. Geburtstag der Frauenturngruppe im November.

Johannes Heidinger verlas den Bericht des Kassierers. Er legte einen positiven Kassenabschluss vor und gab einen genauen Überblick über die Einnahmen und die Ausgaben des SV Harthausen. Seine zuverlässige und ordnungsgemäße Arbeit wurde auch in diesem Jahr wieder von den Kassenprüfern bestätigt.

Bürgermeister Frank Menikheim richtete seine Grußworte an die Mitglieder. Er lobte den Verein: „Es läuft sportlich und veranstaltungstechnisch, weiter so.“ Anschließend führte er die Entlastung des Vorstands durch, die einstimmig bestätigt wurde. Auch die Wahlen wurden von ihm durchgeführt. Zur Wiederwahl stellten sich bereit: zweiter Vorsitzender Roland Ernst, Kassenwart Johannes Heidinger, Schriftführer Jürgen Himmel, Abteilungsleiter Steffen Landwehr, zweiter Abteilungsleiter Steffen Halbmann und Philipp Heidinger in Doppelfunktion, Ausschussmitglieder Ruth Landwehr, Joachim Sackmann und Klaus Endres sowie die beiden Kassenprüfer Norbert Landwehr und Hans Kenuner. Für das ausgeschiedene Ausschussmitglied Peter Landwehr stellte sich Georg Tittl zur Wahl. Alle Personen wurden einstimmig gewählt.

Auch in diesem Jahr durfte der Vorsitzende wieder Personen ehren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Lydia Mittnacht und Josefine Kemmer ausgezeichnet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hannelore Bayer, Isolde Burger, Alice Kerruner, Friedel Landwehr, Irmtraud Landwehr, Lioba Landwehr, Rosa Landwehr, Ruth Landwehr, Hildegard Mühlbauer, Anneliese Popp, Traudel Sackmann, Roswitha Throm, Hildegard Zenkert, Erika Wengel, Ludwig Landwehr und Thomas Landwehr geehrt. Die Mitglieder bekamen eine Urkunde und ein Geschenk überreicht. svh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019