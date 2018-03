In jeder Hinsicht sehr gut aufgestellt

Anzeige

Über die aktiven Mannschaften berichtete der Abteilungsleiter Fußball, Steffen Landwehr. In der Winterpause der vergangenen Saison belegte man mit 32 Punkten den siebten Platz und war mit zwei Zählern Abstand auf den dritten Tabellenplatz gut im Rennen, um das erklärte Ziel, einen Platz im vorderen Drittel, zu erreichen. Nach einem guten Start in die Rückrunde leistete man sich aber eine vierwöchige Schwächephase, vor allem die Duelle gegen direkte Konkurrenten gingen verloren. So blieb am Ende der Saison 2016/17, aufgrund der sehr guten Ausgangslage, ein etwas enttäuschender achter Platz.

Auch die zweite Mannschaft hielt ihren fünften Tabellenplatz aus der Winterpause nicht und rutschte noch auf den achten Rang ab.

Zur neuen Saison durfte man mit Dirk Pfeiler vom SV Wachbach, Michael Burger und Rückkehrer Alexander Stein von der SGM Markelsheim/Elpersheim drei neue Spieler begrüßen. Der Start in die Saison 2017/18 verlief hervorragend, nach fünf Spielen war man Tabellenführer, jedoch verlor man am fünften Spieltag gleich drei Leistungsträger verletzungsbedingt für längere Zeit. Doch dank des relativ breiten Kaders spielte die Mannschaft trotzdem eine zufriedenstellende restliche Vorrunde. Mit 26 Punkten ging man als Tabellenvierter schließlich in die Winterpause. Auch dieses Jahr hat man eine gute Ausgangslage für die Rückrunde. Mit nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei ist das große Ziel „Relegation“ also noch zu erreichen.

Auch die Reservemannschaft hat eine gute Vorrunde gespielt. Man gewann sieben von neun Spielen und kann mit einem Sieg im Nachholspiel sogar punktgleich mit dem Tabellenführer in die Rückrunde gehen.

Eine gute Nachricht war auch, dass Trainer Harald Ott und Co-Trainer Daniel Wischke ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. Zum Abschluss bedankte er sich bei den Schiedsrichtern Josef Wülk, Josef Fuchs und besonders bei den Jungschiedsrichtern Tim Krauter, Manuel Ernst und Lukas Ott sowie bei allen Fußballern, Trainern und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Über eine Vielzahl von Aktivitäten berichtete stellvertretend Gerlinde Arweiler für die Frauenturngruppe. Auf dem Programm standen neben den wöchentlichen Turnabenden auch Radtouren, Grillabend, Ausflüge und Wanderungen.

Kassenbericht ausgeglichen

Johannes Heidinger verlas den Bericht des Kassierers. Er legte einen insgesamt ausgeglichenen Kassenabschluss vor und gab einen genauen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Seine zuverlässige und ordnungsgemäße Arbeit wurde von den Kassenprüfern bestätigt.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Ruess führte die Entlastung des Vorstands durch, die einstimmig bestätigt wurde.

Er lobte den Harthäuser Verein für seine vielen Veranstaltungen und den guten Zusammenhalt. Auch die Wahlen wurden von ihm durchgeführt.

Zur Wiederwahl stellten sich: Vorsitzender Reinhard Lesch, Ausschussmitglieder Sascha Pucher, Alfons Düll und Jörg Schönherr sowie die beiden Kassenprüfer Norbert Landwehr und Hans Kemmer. Alle Personen wurden einstimmig gewählt.

Auch in diesem Jahr durfte der Vorsitzende wieder Personen ehren. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Barbara Haun ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Daniel Landwehr und Georg Tittl geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Klaus Endres und Jürgen Popp gewürdigt. svh

