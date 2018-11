In Kindern die Neugier auf Bücher wecken

Igersheim.Seit vielen Jahren schließt sich die Johann-Adam-Möhler-Schule der jährlichen Aktion „bundesweiter Vorlesetag“ an. Ziel dabei ist es, die Kinder auf Bücher neugierig zu machen, sie durch Vorlesen zu erreichen, ihnen über Vorbilder Spaß und Freude am Lesen zu vermitteln. Denn nur über das selbständige Lesen wird die Lesekompetenz der Kinder gefördert.

Deshalb ist die JAMS jedes Jahr bemüht, verschiedenste Personen als Vorleser zu gewinnen, so dass die Kinder erfahren, dass Vorlesen nicht nur zu Hause oder im Unterricht seinen Platz hat. In diesem Jahr wurden Bürgermeister Frank Menikheim, einige Lesepaten der Schule, der Schulsozialarbeiter Stefan Rückert und diverse Lehrer als Vorleser gewonnen. An diesem Tag werden auch regelmäßig die Vorschulkinder im Rahmen der Kooperationsarbeit Grundschule-Kindergarten in die Schule geholt. Somit entsteht eine große Altersspanne im Buchangebot. Alle Kinder entscheiden sich für zwei Bücher, die sie vorgelesen haben möchten. Nach dem Vorlesetag kommen die Bücher in die Schulbücherei, so dass die Kinder auch die anderen Bücher lesen können, die sie am Vorlesetag nicht hörten.

Favorit war dieses Jahr für die jüngeren Zuhörer das Bilderbuch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schwimmen konnte“. Beim Erstlesealter lag großes Interesse auf dem Buch „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“. Dieses Buch wurde in vier Lesezeiten vorgelesen. Die Buchvorschläge für die ältern Leser wurden ausgeglichen gewählt. Eines war etwa „Mr. Pinguin und der verlorene Schatz“. Am Ende waren alle Kinder sichtlich zufrieden mit ihren Büchern und Geschichten. Sie ließen ein schallendes „Ja!“ hören, als Rektor Iwansky fragte, ob die Vorleser nächstes Jahr wieder da sein sollten. jams

