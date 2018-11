Innovationsfabrik 2 „auf dem Schirm“

Bei der Firma Wittenstein SC freut man sich über ein Geschäftsjahr mit anhaltend hohen Auftragseingängen im zweistelligen Prozentbereich. Einzig der Fachkräftemangel macht auch um den Weltmarktführer bei den mechatronischen Antrieben keinen Bogen. Auch am Standort Harthausen stehen in den kommenden Jahren Erweiterungsmaßnahmen an. Zur Innovationsfabrik 1 (Bild), werde sich schon bald ein weiteres solches Werk gesellen, wie Dr. Anna-Katharina Wittenstein betont. Die Baumaßnahme sei „noch nicht finale abgestimmt, aber sie ist nicht mehr in weiter Ferne“.