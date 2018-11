Intime Einblicke in eine nur scheinbar heile Welt

Igersheim.„Eine Ortverwaltung auf Abwegen“ heißt das neue Theaterstück der Kolping-Theatergruppe „Bühnenreif“, für das sich am Samstag, 29. Dezember um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Michael erstmals der Vorhang öffnet.

Für die Mitglieder der Gruppe, die schon seit Wochen eifrig proben, bedeuteten nicht nur die letzten Wochen eine erhöhte Belastung. Denn auch für die kommenden Wochen der Vorweihnachtszeit heißt es für die Igersheimer Hobbyschauspieler neben dem allgemeinen vorweihnachtlichen Stress üben und nochmals üben, damit das neue Stück dann auch eine erfolgreiche Premiere feiern kann.

Die Komödie in drei Akten von „Uschi Schilling“ entführt die Zuschauer in die scheinbar heile Welt und alltägliche Geschäftigkeit einer Ortsverwaltung. Seit Wochen lernen Andreas Mittnacht, Monika Mittnacht, Bernhard Stempfhuber, Ann-Kathrin Gotthardt, Vanessa Dastig, Melanie Olkus, Klaus Hügel, Viktoria Mayr und Marius Luger ihre Sprechrollen. Die Regie liegt in den Händen von Franziska Baumann, den Souffleur-Part übernimmt wieder Christa Braun und für die Maske zeichnet Jutta Landwehr verantwortlich. Klaus und Jacob Kohlschreiber sorgen hinter der Bühne dafür, dass die Theaterbesucher Licht- und Tontechnisch mit bester Qualität versorgt werden. Ohne den Inhalt zu verraten, darf ein wenig ausgeplaudert werden: In der kleinen Ortsverwaltung von Mainrod geht es drunter und drüber. Denn nach dem Totalausfall eines Computers, kommt nicht nur der unqualifizierte Techniker ins Schwitzen, auch der katholische Pfarrer des Dorfes hat so seine Nöte. Als dann noch der neue arrogante Ortsverwaltungsstellenleiter Vincent Baum sein Amt übernimmt, haben die Damen (Sekretärinnen) im Büro nichts mehr zu lachen, da dieser alles daran setzt und versucht, die beiden los zu werden.

Doch bevor es soweit kommt, wird den Sekretärinnen ein Trumpf in die Hände gespielt, der für den hinter vorgehaltener Hand etwas despektierlich „Bäumchen“ genannten Ortsverwaltungsstellenleiter eine schicksalhafte Wendung bringen wird.

Was für Rollen spielen der Bürgermeister, der katholische Pfarrer, die beiden Sekretärinnen und der Haustechniker in dieser undurchsichtigen und total verzwickten Situation?

Die Auflösung dieser und anderer Fragen erfolgt im turbulenten Lustspiel bei den Vorstellungen im Pfarrsaal St. Michael. Nach der Premiere am Samstag, den 29. Dezember um 19.30 Uhr, folgt tags darauf am Sonntag, den 30. Dezember die zweite Aufführung im alten Jahr um 17 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 4. Januar und Samstag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Saalöffnung 18.45 Uhr. Karten sind im Vorverkauf, ab Dienstag, den 4. Dezember 2018 zu den üblichen Öffnungszeiten an der Tankstelle am Kaufland erhältlich. habe

