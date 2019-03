Jeder hat jederzeit Zugriff auf das Gerät

Wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde. Das wissen auch die Einwohner des kleinsten Igersheimer Ortsteils.

Simmringen. Vor Ort fehlte er noch, der lebensrettende Defibrillator, der heutzutage an markanten Plätzen und Gebäuden in vielen Städten und Gemeinden bereitsteht. Solch ein Gerät sollte auch in Simmringen vorhanden sein, sagte sich der Bürgerverein. Und bei der Generalversammlung im Januar wurde beschlossen, einen „Defi“ zu kaufen – „wir wollten was für alle!“, sagten die Mitglieder übereinstimmend. Auch über den Standort herrschte schnell Klarheit – er soll ins Bürgerstüble.

Am Dienstagabend wurde das Gerät, vor allem aber die Benutzung, vorgestellt. Dafür hatte der Bürgerverein Kontakt zu Gerd Drescher aufgenommen. Der ist ein „Profi“, der als Ausbilder für Erste Hilfe seit vielen Jahren im DRK-Kreisverband aktiv ist.

Für den Bürgerverein begrüßte Manfred Lanig den Referenten und die Simmringer. Und das Interesse war groß: 22 Einwohner trafen sich am Dienstagabend im „Bürgerstüble“.

Gerd Drescher macht klar, dass der Faktor Zeit im Fall des Falles entscheidend sei – auch deshalb sei es gut und wichtig, dass ein „Defi“ schnell zur Hand sei. Ebenso nötig sei es, dass engagierte Helfer zur Verfügung stünden, um sowohl die Rettungsleitstelle (112) zu verständigen also auch kompetent Hilfe zu leisten. Dazu sei der Defibrillator ein wichtiges Hilfsmittel.

Wann wird ein „Defi“ gebraucht? „Beispielsweise bei einem Herzinfarkt“, sagt Drescher und schildert die Symptome. „In diesem Fall zunächst prophylaktisch“, erläutert der Ausbilder. „Aber wenn’s zum Vorhofflimmern kommt, dann ist das ohne Defi nicht zu erkennen.“ Und natürlich stets bei „lebensbedrohlichen Fällen, wenn die Atmung und der Puls ausgesetzt haben“. Es bedarf bei solchen Hilfseinsätzen idealerweise zweier Helfer: „Einer kümmert sich um den Patienten, der andere macht den Notruf an die Rettungsleitstelle (Telefon 112) und holt den Defibrillator.“

Zunächst aber gelte es festzustellen, was eigentlich genau los ist. Atmet der Patient noch? Drescher nennt die Möglichkeiten, das zu überprüfen. Atme der Patient nicht mehr, laufe er deutlich sichtbar blau an – „dann sieht man es sofort“. Also gelte es, den Kopf zu überstrecken und zudem den Patienten „soweit es geht“ für die Erste Hilfe richtig zu lagern. „Puls überprüfen“ und – wenn das Herz nicht mehr schlägt –, „runter vom Fernsehsessel und hinlegen auf dem Teppich. Oder im Bett die Decke wegziehen.“

Oberkörper freimachen

In beiden Fällen gelte es dann, den Oberkörper freizumachen und mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Den „Druckpunkt“ zu finden, sei nicht schwer, wie Drescher erklärt. Und dann eben „etwa 30 Mal drücken!“. Dabei könne man „nichts falschmachen“, betont der erfahrene Ausbilder. Zudem gelte es, die Beatmung anzugehen. Dafür gebe es „Beatmungsmasken“, ansonsten sei „Mund zu Nase“ das Mittel der Wahl – alternierend zur Herzdruckmassage. „30 Massagen, zwei Beatmungen, dann wieder drücken!“ Der zweite Helfer „holt derweil den Defibrillator und macht die Meldung an die Rettungsleistelle“.

Das nun im Simmringer „Bürgerstüble“ bereitstehende Gerät ist selbsterklärend; neben der Stimme aus dem eingebauten Lautsprecher liegt auch eine gedruckte Bedienungsanleitung bei. Das Anbringen der Elektroden sei „kein Problem, für behaarte Männerbrüste steht ein Einwegrasierer zur Verfügung“, sagt Drescher. „Notfalls hilft ein Feuerzeug.“

Die gelbe Elektrode komme auf die linke Brust, die rote werde seitlich unter der rechten Brust angebracht – der „Defi“ signalisiere, dass es richtig gemacht wurde. Es folgen weitere Massagen und Beatmungen; „der Defi meldet, was weiter zu tun ist“. Werde er ausgelöst, erfolge eine Rückmeldung, ob der Stromschlag erfolgreich war und damit das Herz wieder (richtig) schlage. Ansonsten müssten Beatmung und Herzdruckmassage fortgesetzt werden. „Der Defibrillator sagt, was weiter getan werden muss.“

Generell gelte es, möglichst umgehend zu handeln und so die Zeit zu überbrücken, „bis der Rettungsdienst eintrifft“, betont Drescher.

Der DRK-Ausbilder nennt auch die „technischen“ Details des Gerätes – die Simmringer können ganz beruhigt sein: Für die nächsten vier Jahre sei die Bereitschaft sicher; darüber hinaus gewähre der Hersteller acht Jahre Garantie. Falls der Defi innerhalb der nächsten vier Jahre eingesetzt werde, müsse er zum Hersteller eingeschickt werden. „Und gelegentlich überprüfen, ob der Akku noch gut ist. Das sieht man an der Leuchtdiode auf der Vorderseite des Geräts, die regelmäßig blinkt.“

Die Simminger sind „echt dabei“ und stellen Fragen, die Drescher schlagfertig beantworten kann. Deutlich wird: Ersthelfer können Leben retten, und das ist gar nicht so schwer.

Man muss sich nur ein bisschen mit der Problematik auseinandersetzen und notfalls den Mut aufbringen, entschlossen zu handeln.

Wer gerade den Führerschein gemacht hat, hat den Ersthelfer-Kurs noch gut und frisch in Erinnerung. Ältere können einen entsprechenden Auffrischungskurs beim Deutschen Roten Kreuz machen.

