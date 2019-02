Jugendliche bringen sich mit Ideen ein

Igersheim.Wenn am Sonntag, 26. Mai, in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen stattfinden, dürfen auch in Igersheim erstmals Jugendliche ab 16 Jahren die künftige Zusammensetzung des örtlichen Gemeinderats und des Kreistages mitbestimmen.

Die Jugendarbeit in der Taubertalgemeinde und der Schirmherr, Bürgermeister Frank Menikheim, möchten im Vorfeld den jungen Wählern gelebte Demokratie näherbringen.

Deshalb wurde das interaktive Mitmachprojekt „Politik Checker“ ins Leben gerufen.Der Mitmachpass „Politik Checker“ wird am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr im Igersheimer Bürgerhaus vorgestellt.

Anschließend gibt es ein Fifa-Turnier auf Großleinwand und an Tischkickern.

Die Jugendlichen sind aufgerufen, sich den Mittmachpass zu besorgen und spezielle Veranstaltungen zum Thema Kommunalpolitik in der Gemeinde Igersheim zu besuchen.

Die Teilnehmer können sich mit ihren eigenen Ideen beteiligen, Stempel sammeln und coole Prämien absahnen. Mitmachen können Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren.„Ich freue mich auf den Politik-Checker, weil ich glaube, das wird eine richtig gute Sache. Unser Bürgerhaus-Team hat sich da echt was einfallen lassen“, so der Bürgermeister.

„Wir werden neben klassischer Pressearbeit Faltblätter verteilen und Social Media nutzen, um die Zielgruppe auch zu erreichen. Auch eine Video auf Youtube soll zum Mitmachen animieren. So hoffe ich, dass wir bei vielen Jugendlichen Interesse wecken können. Unsere Demokratie braucht Menschen, die mitreden, mitmachen und mitbestimmen. Auch junge Menschen. In Igersheim sind sie herzlich willkommen “, sagt Bürgermeister Frank Menikheim zu dem Projekt. ktm

