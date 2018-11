Jung, dynamisch und mit viel Tradition

Der Herbstliederabend des Sängerkranzes Igersheim in der Erlenbachhalle bot den Besucher wieder musikalische Leckerbissen des deutschen und internationalen Chorgesangs.

Igersheim. Beim Herbstliederabend des Sängerkranzes Igersheim in der passend zur Jahreszeit geschmückten Erlenbachhalle ist es der Vorsitzenden Elisabeth Gunßer wieder gelungen ein Programm zusammenzustellen, das sich jung und modern, dynamisch und aktuell, aber auch mit einer gefühlvollen Portion Tradition präsentierte. Erstmals seit Jahren konnte sich der Sängerkranz über eine gut besetzte Erlenbachhalle freuen, trotz der Veranstaltungskonkurrenz in der näheren Umgebung.

Die auftretenden Chöre, die zum Teil erstmals in Igersheim zu hören waren, wie der moderne Chor „Querbeet“ aus Niedernhall (Leitung und Pianist Gottfried Stecker), waren gute Beispiele dafür, dass der Chorgesang die Herausforderung zu einer musikalischen Erneuerung und Umorientierung im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen angenommen hat. Dies gilt auch für den Gesangverein Liederkranz 1841 Niederstetten (Leitung Edith Wolff), die Ottmar Mergenthaler Sängerfreunde Hachtel (Leitung Josef Ehrmann), den Igersheimer Projektchor Singforfun und den gastgebenden Sängerkranz Igersheim 1844 e.V. (beide Leitung Michael Schlor), die sich mit ihrem Repertoire und den Vorträgen an diesem Abend ebenfalls der allgemeinen musikalischen Verjüngungs- und Gesundungskur angeschlossen hatte.

Mit Sachverstand informiert

Rainer Iwansky bewies als Moderator einmal mehr, dass Schwaben sehr wohl Hochdeutsch können, und das auch noch mit Witz, Humor und Sachverstand über die auftretenden Akteure und Hintergrundwissen über die Programmbeiträge. Neben den Gastchören und den Zuhörern begrüßte er stellvertretend für die Ehrengäste Bürgermeister Frank Menikheim, der in seinen Grußworten auf die Veränderungen im Chorgesang einging.

Die Igersheimer Sänger um ihren musikalischen Leiter Michael Schlor gaben mit dem erfolgreichen Hit aus dem Konzeptalbum „Tabaluga“ von Peter Maffay die Richtung vor. Mit dem Lied „Übern See“ stellte man sich ein Liebespaar an einem ruhigen Bergsee vor, um über den Umweg des Beachboy-Hits „Surfin USA“, in den kriminalistisch-musikalischen Niederungen des „Tango Korrupti“ von Reinhard Fendrich zu landen. Mit dem Country-Song „Das alte Haus von Rocky Docky“, dem vom Trink- zum Freiheitslied umfunktionierten „Vive l’amour“ und dem bekannten Segenslied „An Irish Blessing“ gab der Liederkranz Niederstetten eine erste Kostprobe seines Könnens ab.

Chorleiterin Edith Wolff feierte auf der Bühne der Erlenbachhalle übrigens ein gelungenes Debüt als Dirigentin bei einem öffentlichen Konzert. Später setzte der Chor aus dem Vorbachtal noch einen drauf und servierte den Zuhörern mit dem Evergreen „Marina“ und dem die Schöpfung preisenden „Jubilate“ Temperament und Wehmut zugleich.

Ballade gegen Gewalt

Gespannt waren die Zuhörer natürlich auf den Chor „Querbeet“ aus Niedernhall, der mit der Powerballade gegen Gewalt „You’re the Voice“, dem afrikanischen Volkslied „That Lonesome Road“ und der Interpretation von Ausschnitten aus dem Oskar-prämierten Tanzfilm „Footloose“, nicht nur erste dicke Pluspunkte sammelte, sondern die Zuhörer auch in diametral begeisternde Gemütsbewegungen versetzte. Mit der Hymne an die Menschlichkeit „Seite an Seite“ von Christina Stürmer, dem Taylor-Hit über die Freundschaft „You’ve got a friend“ und der Mega-Ansage von Rosenstolz „Ich geh’ in Flammen auf“eroberte der Chor aus dem Kochertal endgültig die Herzen der begeisterten Zuhörer. Dazwischen erfüllte der Männerchor aus Hachtel die Erlenbachhalle mit seinen voluminösen und gewaltigen Stimmen. Die Männer aus dem Bad Mergentheimer Stadtteil, teilweise begleitet von Josef Staudt (Trompete) und Frank Mittnacht (Saxophon), taten dies überzeugend und gefühlvoll unter anderem mit dem Lied „Die Post im Walde“, dem Prinzen-Song „Mann im Mond“, dem Song „The lion sleeps tonight“, dem hoch dekorierten Lehar- Lied „Wolgalied“ aus der Operette der Zarewitsch und dem Lied „der Bajazzo“ aus der gleichnamigen Oper. Gespannt warteten die Zuhörer dann auf den Igersheimer Projektchor „Singforfun“, der zum lockeren Einrollen mit dem Fools Garden Hit „Lemon Tree“ und dem Gassenhauer „Westerland“ der Punkrockband „die Ärzte“ mit starke Körpersprache eine glänzende Vorstellung gab.

Mit dem Soundtrack der Rocky Filme „Eye oft he Tiger“ und dem auch therapeutisch anwendbaren Lied „Basked Case“, trafen die singenden Akteure des Projektchors in die Herzen der Zuhörer. Mit dem Freddy-Song „So schön, schön war die Zeit“ leiteten die Sänger des gastgebenden Sängerkranz auch über zu einem fulminanten Finale. Gemeinsam mit dem Projektchor setzte er mit dem Spiritual „This light of mine“ aus der Feder der erst im Augst verstorbenen Aretha Franklin, den musikalischen Schlusspunkt.

Urkunde und Ehrennadel

Im Rahmen des Herbstliederabends ehrten die Sängerkranzvorsitzende Elisabeth Gunßer und der Vorsitzende des Sängergaus Hohenlohe Gerhard Hauf die Sopranistin Margareta Dörr für 40-jähriges aktives Singen im Chor. Sie erhielt eine Urkunde, die Chorverbandsehrennadel in Silber sowie Präsenten des Schwäbischen Chorverbandes und des Sängerkranz Igersheim.

