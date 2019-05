„Keine Rockstars“ spielen im Igersheimer Bürgerhaus

Igersheim.Die Band „Angiz“ aus Kronach spielt am Samstag, 1. Juni ab 21 Uhr im Bürgerhaus. Dies ist ein weiteres Konzert der Igersheimer Jugendarbeit, diesmal mit den Senkrechtstartern „Angiz“ aus Oberfranken.

Die fünfköpfige Band konnte letztes Jahr nicht nur bei der TV-Talentshow „X-FactorR“ Sängerin Jennifer Weist (Jennifer Rostock) von sich überzeugen, sondern auch einen begehrten Platz beim Rock im Park in Nürnberg 2019 ergattern. „Angiz“ gehen gerade massiv durch die Decke. Kein Wunder, haben sie doch das Talent, Musikgenres federleicht und sehr individuell zu kombinieren. Mit ihrem extrem abwechslungsreichen Pop-Rock-Sprechgesang sorgt der sympathische Fünfer aus Kronach für schweißtreibende und ekstatische Live-Shows, die wirklich niemanden stillstehen lassen. Von rockigen Gitarrenriffs über verrückte Synthesizer-Sounds bis hin zu ausgefeilten Klavier- und Streicherelementen bieten die Songs ein Spektrum, das man bei jungen Bands eher selten findet. Die vor Ironie strotzenden Texte befassen sich mit allem, was das Leben zu bieten hat und nehmen dabei gerne auch mal unsere zwiespältige Gesellschaft auf den Arm. Ihr aktuelles Album trägt den Titel „Keine Rockstars“, denn diesem Klischee entsprechen sie nun wirklich nicht. Trotz aktuellen Aufwinds bleiben die lustigen Oberfranken am Boden und gehen ihren Weg mit großen Schritten, aber ganz ohne Starallüren. Mit dabei haben sie die „Blaucrowd Surfer“ aus Bieberehren. Mehrmals konnten diese dem Igersheimer Publikum bereits beweisen, was man mit viel Herzblut, Liebe zur Musik und einem engen Band der Freundschaft reißen kann. Seit über fünf Jahren verschreiben sie sich der handgemachten, deutschsprachigen Pop- und Rockmusik. Handgemacht? Das soll so viel heißen wie: Keine Playbacks, keine Synthies, dafür gibt’s laute Gitarren, kombiniert mit dicken Bläsersätzen, die ins Ohr gehen und da auch bleiben. In ihren klugen Texten darf weder ernsthafte Selbstkritik noch die Ausgelassen- und Unbefangenheit einer Nacht mit den besten Kumpels zu kurz kommen.

Den Abend eröffnen „Jane Doe“ aus Würzburg/Nürnberg. „Jane Doe rockt mit oder ohne Röckchen“, so steht es auf der Website der drei Rockgören, die auf die Namen „Reaction Ronja“, „Chaos Claudi“ und „Lucky Licky“ hören. Sie spielen feinsten Bad-Girl-Indie-Rock, der sich durch seine Tanzbarkeit und ordentliche Power auszeichnet. mr

