Klein, fein und besonders urig

Harthausen.Auch wenn man sich etwas mehr winterliches Wetter-Ambiente gewünscht hätte, wurde auch der diesjährige Weihnachtsmarkt in Harthausen ein voller Erfolg.

Schon am Samstag fanden erfreulich viele Besucher den Weg in die „Alte Wagnerei“, die fast aus allen Nähten platzte. Und auch am Sonntag drängten sich die Besucher durch die rustikalen und festlich geschmückten Ausstellungsräume. Er ist inzwischen längst kein Geheimtipp mehr, sondern bekannt und beliebt weit über die Ortsgrenzen hinaus. Irgendwie scheint es fast eine gern wahrgenommene Pflicht zu sein, diesen kleinen aber sehr feinen Weihnachtsmarkt zu besuchen, der durch die urigen und fast historisch zu nennenden Ausstellungsräume sein ganz besonderes Flair erhält. Er bietet nicht nur eine große Auswahl der von den Händlern zum größten Teil selbst gefertigten kunsthandwerklichen Arbeiten an, er steht auch für allerlei hausgemachte kulinarische Köstlichkeiten für Gaumen und Magen. Die herrlichen Düfte von Glühwein, Weihnachtsgebäck, allerlei Schleckereien und der herzhafte Geschmack deftiger Kochkunst drangen sogar bis zu den Nasen des Weihnachtsmannes, der sich ebenfalls die Ehre gab. Am Ende konnten alle zufrieden sein, die Aussteller, die Organisatoren um den SV Harthausen und den Frauenbund und selbstverständlich auch die Besucher. Denn von den angebotenen kunsthandwerklichen Arbeiten und anderen Utensilien wanderten erfreulich viele über die Ladentheke in die Taschen der Besucher. habe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018