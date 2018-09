Kleine und große Gefühle des Lebens

Nach den ersten zwei erfolgreichen Singer- und Songwriter-Abenden im Bürgerhaus gibt es nun die dritte Auflage.

Igersheim. Der Hauptact des Abends am 28. September sind „Bender & Schillinger“ aus Mainz. Tauchen die beiden in der Presse auf, so darf mit Sicherheit der Satz erwartet werden, ihre Musik passe in keine Schublade. „Das allerdings stimmt nicht so ganz. Es handelt sich jedoch um diese eine Schublade ganz unten, für die man sich bücken muss und die dann auch noch ein bisschen klemmt“, so die Veranstalter. Vielleicht bewegen sie sich tatsächlich weitgehend im Kräftedreieck von Folk, Blues und Pop, aber sie vermeiden nicht ängstlich den Blick oder gar Sprung auf die andere Seite, lustvoll hinein ins Ungewisse.

Als zweite Band spielen „Café 612“, die schon beim Ersten Singer- und Songwriterabend vor zwei Jahren das Publikum mit ihren Liedern begeisterten. Café 612 aus Ludwigsburg fangen mit ihren deutschen Chansons die kleinen und großen Gefühle des Lebens ein. Die Band verarbeitet das, wofür es oft schwer erscheint, die passenden Worte zu finden – für das Suchen und manchmal auch das Finden, für die Angst vor dem, was kommt, und das Hoffen auf das, was vielleicht kommen wird.

Eröffnet wird der Abend wird von Adrian Millarr aus Würzburg. Akustik HipHop – das beschreibt die Musik von Millarr am besten. HipHop, wie er klingt, wenn zwei großartige Musiker sich an diesem Musikstil auslassen. Das Würzburger Duo, bestehend aus Adrian und Daniel, beweist, was es heißt, alles aus ihren Instrumenten rauszuholen. Mit Chillout-Lounge im Freien und Sitzgelegenheiten im Saal des Bürgerhauses wird der Abend wieder zu einem besonderen Erlebnis.

