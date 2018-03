Kulturbetrieb den Spiegel vorgehalten

Anzeige

Schon während sich der Saal füllt, sitzen die beiden Künstler, dem Publikum zugewandt, auf ihren Stühlen auf der Bühne. Mit betont gelangweiltem Gesicht, vor allem aber noch unbemützt. Denn die Strickmützen, die finden sie erst noch. Kaum ist der Kopf gewärmt, legen sie los – mit völlig unverständlichem Gebrabbel, dem erst nach einer gewissen Zeit vernehmbare Worte folgen.

Dann verkünden beide völlig verschiedene Erkenntnisse, um schließlich wieder synchron zu sprechen. Die Überraschung ist geglückt, Ulan und Bator führen das Publikum ins Land der Absurditäten, der sinnlosen Fragen und ebenso sinnlosen, darauf folgenden Antworten – kurzum: Sie bieten Blödsinn mit hohem, ja höchstem Niveau.

Kaum hat man sich darauf eingestellt, wird’s plötzlich ganz normal, denn es folgt ein Gespräch über Urlaubsziele. Da sind die beiden beim Themenkreis Geiz, Moral und Demokratie angekommen. Wie herrlich lässt sich doch abgehoben darüber reden, wenn der Urlaub günstig sein und genau dies der Gesprächspartner nicht mitbekommen soll.

Völlig absurd ist dann der Gang ins Sockenkaufhaus, „dem größten der Welt“. Dort empfiehlt der Verkäufer ein Modell, das fünf Millionen Waschgänge verträgt – am Tag.

Es sind eigentlich alltägliche Szenen, die sich die beiden vornehmen, und der Kulturbetrieb gehört natürlich dazu. Ob als Moderator einer Rundfunksendung, verkappter „Domian“ oder mit den Betrachtungen in (virtueller) Filmform über die Karriere eines aus der Sowjetunion geflohenen Balletttänzers – der trippelnde Rudolf Nurejew ist ein genialer Einfall von „Ulan & Bator“. Auch das Drohnenlocken im Park ist sehens- und hörenswert, zumal ein realer Hintergrund ja durchaus vorhanden ist.

Aber, wie „Ulan & Bator“ wissen: „Wer dabei war, hat’s erlebt!“ Und so treiben sie ihre Betrachtungen von einem Thema zum anderen, lassen eigentlich nichts aus und stellen den Publikum das Leben als das vor, was es wohl auch zu einem guten Teil ist – eine Ansammlung von abstrusen Gedanken und absurden Geschehnissen.

Nicht nur geredet wird, die beiden singen auch: „Auf dem Mond, da gibt es Parkplatz ohne Ende“ – wer hätte das gedacht? Da ist das Schriftsteller-Interview, bei dem einerseits lange, aber völlig nichtssagende Passagen aus dessen Büchern verlesen werden, auf die der Autor dann ebenso lange und nichtssagend, ja das Thema verfehlend, antwortet.

Dem berühmten Loriot-Interview mit dem Astronauten, der keiner ist, setzen „Ulan & Bator“ ein Sahnehäubchen drauf.

Nach Kultur und Unterhaltung kommt die Politik dran, und die Regierungserklärung belegt, dass die Künstler ganz genau hingeschaut haben, wenn in Berlin (und anderswo) Belanglosigkeiten und wirklich Wichtiges mediengerecht verkündet werden.

Ja, selbst das „Elend“ des Wirtschaftsanwalts und des Herzchirurgen – die Kinder hören allesamt auf Markennamen – präsentieren Ulan und Bator mit der für sie typischen Absurdität. Während die Kleinen Islamischer Staat spielen, sind sich die Väter einig in der Betrachtung ihrer Welt, und die ist weit entrückt vom Gesichtspunkt der normalen Menschen. Wenn dann „mit Gewalt“ nach dem Sinn von Joga gesucht wird, wird das nochmal deutlicher. Schließlich gilt es auch, die Transzendenz des Fußschweißes und den davon ausgehenden Geruch in den Mittelpunkt des Bewusstseins zu rücken und so neue Ansätze einer sinnvollen Lebensführung zu finden. Ja, die hippen Gutverdiener haben schon schwere Sorgen.

Ein Höhepunkt ist die Kunstperformance – „Ulan & Bator“ schieben ihre Stühle über die Bühne: Der Klangteppich der Qietschgeräusche erinnert an Vorführungen „moderner“ Musik, und das soll auch so sein – absurd ist absurd ist absurd ist absurd. Und so wartet der eine oder andere im Publikum eigentlich nur noch darauf, dass sie ihre Stühle auch noch mit Fett und Filz drapieren. Das kommt nicht, aber im Direktflug geht es zurück ins wahre Leben, zum vom Arbeitsamt verlangten Vorstellungsgespräch im winterlichen Sibirien. Kalt ist’s geworden im Sozialstaat. . .

Die Erkenntnis, dass Koexistenz gleich Existenz und Existenz ist, wird mit einem Sportler-Gespräch verkündet. Und dann setzen die beiden ihre Mützen ab und nehmen wieder Platz auf ihren Stühlen – diesmal jedoch mit dem Rücken zum Publikum. Ein Ende wie der Anfang, und auch da geht es absurd zu. Chapeau!

