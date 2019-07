Ladesäule für E-Autos in Harthausen

Harthausen.Am Dorfgemeinschaftshaus im Igersheimer Ortsteil Harthausen können ab sofort Elektroautos mit Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Frank Menikheim und Volker Hofmann, Geschäftsführer des Überlandwerk Schäftersheim, haben eine Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.

„Wir wollen als Gemeinde umweltfreundliche Mobilität fördern. Erst kürzlich haben wir mit Unterstützung der ÜWS unser erstes Elektroauto für den Bauhof angeschafft“, sagt Frank Menikheim. „Mit der neuen Ladesäule gehen wir den nächsten Schritt bei unserem Engagement für Elektromobilität und schaffen ein attraktives Angebot für unsere Bürger sowie unsere Besucher.“

Bereits seit 2013 betreibt die Gemeinde Igersheim den elektrischen Bürgerbus mit Sonnenstrom vom Garagendach. Mit diesem umweltfreundlichen Mobilitätsangebot hat Igersheim ein Zeichen gesetzt und eine Vorreiterrolle eingenommen.

„Mit dem gemeinsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Elektromobilität voranzubringen“, sagt Volker Hofmann. „Als regionalem Energieversorger ist es uns dabei besonders wichtig, eng mit den Kommunen zusammenzuarbeiten.“

An der Ladesäule, die über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW) verfügt, können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig Ökostrom laden. Um ein einheitliches Zugangssystem zu gewährleisten, integriert die ÜWS alle Ladesäulen in den Ladeverbund+. Der Ladeverbund+ ist eine Kooperation von derzeit fast 60 Stadt- und Gemeindewerken, der das Ziel verfolgt, eine einheitliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Der Zugang an der Ladesäule erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu sind unter www.ladeverbundplus.de zusammengefasst. pm

