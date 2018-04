Lebensweisheiten eines türkischen Ossis

Anzeige

Osan Yaran nimmt seine Fans mit in seine Welt – vor allem in all die Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird.

Immer wenn die Zuschauer denken, es geht nicht absurder, setzt Osan noch einen drauf.

Zwischen Spreewaldgurke und Baklava, beim Elternabend oder an der Lidl-Kasse, beim Ehestreit und danach im Treppenhaus mit den Nachbarn oder an der Bushaltestelle: Das Publikum ist mitten im Geschehen, so intensiv ist das Spiel dieses herrlich extrovertierten Comedians. Als einer der heiß begehrtesten Newcomer hat der in Berlin geborene und aufgewachsene Familienvater im Herbst 2017 die Talentschmiede im „Quatsch Comedy Club“ übernommen. Er hat angesagte Comedy-Preise gewonnen wie den „Hamburger Comedy Pokal 2017“ (Jury & Publikumspreis) den „NDR Comedy Contest“ oder den Kabarettpreis „Amici Artium“. Sowie aktuell den Stuttgarter Comedy Clash 2018. In Shows wie „Nightwash“ oder „Nuhr ab 18“ ist er ein gern gesehener Gast und auch „1LIVE“ wurde schon auf den quirligen Ossi-Türken aufmerksam, der auch bei „Generation Gag“ vor der Kamera stand. Rap-Comedian, hellwacher Kabarettist, bekennender Ossi-Türke oder einfach nur ein cooler Familienvater mit einer Migrations-Vita aus Berlin? Wer ist dieser Osan Yaran? Die Besucher seines Programms „Ostmane – Integration gelungen!“ am 14. April um 19.30 Uhr im Igersheimer Bürgerhaus werden es herausfinden und können künftig mitreden, wenn er seinen Weg so kometenhaft weitergeht, wie er ihn begonnen hat.

Nähere Infos zu Osan Yaran gibt der Comedian auf www.osanyaran.de und auf facebook und instagram.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.04.2018