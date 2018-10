Lesestoff am Möhlerplatz

Igersheim.Es gibt sie noch, auch in Zeiten von E-Books und digitalen Hörspielen: die guten alten Bücher. Begreifen, anfassen, sogar riechen kann man das Papier. Gebundene Meisterwerke, günstige Taschenbücher, Bildbände oder Sachbücher - alle haben Sinn, Charme und ein wertvolles Innenleben zwischen den dekorativen Umschlägen.

So schön es ist, in einer tollen Handlung zu versinken, ein interessantes und lehrreiches Buch zu lesen – irgendwann kommt die letzte Seite. Und dann – wohin damit? Die Regale sind schon voll. Wer hat schon Zeit, sich mit all den Büchern auf Flohmärkte zu stellen oder bringt es schon fertig, ein gutes Buch in den Papiermüll zu werfen? In Zukunft muss das auch nicht mehr sein, denn zwei Ehrenamtliche des Bürgernetzwerks haben mit Unterstützung der Bauhof-Mannschaft eine Telefonzelle zu einem offenen Bücherschrank umgebaut und bestücken diese mit vielen wunderbaren Büchern. Offene Bücherschränke sind ein Aufruf zum Nehmen und Lesen, zum Teilen und Bringen. Im Vorbeigehen überfliegt man den Bestand der vor Wind und Wetter geschützten Bücher im Innern der Telefonzelle. Was gefällt, wird mitgenommen und gelesen. Der leere Platz wird meist schnell wieder gefüllt von jemand, der auch ein gutes Buch weitergeben möchte. So entsteht ein reger Austausch – kostenfrei und voller Überraschungen. Jetzt hat dieser offene Bücherschrank auf dem Igersheimer Möhlerplatz seinen ersten Standort gefunden. Der Bauhof hat ihn auf einen Sockel montiert, so dass er zum Beispiel beim Gassenfest auch mal kurzfristig woanders zum Lesen einladen kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018