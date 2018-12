Lkw prallt auf Auto

Igersheim.Der Fahrer eines Lasters war auf der Straße zwischen Markelsheim und Igersheim Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Plötzlich bog die Fahrerin eines Opel Zafira von der Harthäuser Straße in Igersheim kommend vor ihm auf Straße. Der Lkw-Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung den Aufprall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um 180 Grad und wurde in der Folge auf die angrenzende Grünfläche neben der Fahrbahn geschleudert. Die Opelfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber noch am selben Tag entlassen werden. Der Lasterfahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Gesamtschaden von ungefähr 15 000 Euro entstand. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018