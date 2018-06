Lust und Spaß hatten einen hohen Stellenwert

Anzeige

Igersheim.Einen Volltreffer landeten die Organisatoren des Sporttages der Igersheimer Grundschule. Christine Geldbach gelang es, den Tour-Bus des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes nach Igersheim zu holen.

Rene Stauß (ehemaliger erfolgreicher Zehnkämpfer), als Projektleiter des WLV, und Maike Anstett kommen im Rahmen des Projekts „WLV-Kinderleichtathletik vor Ort“ genau dorthin, wo Bedarf besteht und die Lust vorhanden ist, Sport und im Besonderen Leichtathletik zu betreiben. Zehn Schulen werden dafür vom WLV jedes Jahr ausgewählt. Groß war die Freude bei den Organisatoren, dass Igersheim den Zuschlag dieses Jahr erhielt.

Bürgermeister Frank Menikheim, selbst begeisterter Sportler, ließ es sich nicht nehmen, die Schüler zum „Leichtathletik-Tag“ zu begrüßen. Die Lust und den Spaß der Kinder konnte man förmlich in ihren Augen ablesen. Ein Leuchten und Glänzen tauchte in ihnen immer wieder auf. Rene Stauß hatte in seinem Tour-Bus Material und Geräte für acht Stationen, die von Christine Geldbach und Rainer Buck mit ihrem Team in Kürze aufgebaut waren.