Maiwanderung des 1. FC Igersheim

Igersheim.Der 1. FC Igersheim veranstaltet auch dieses Jahr wieder seine beliebte Maiwanderung am Mittwoch, 1. Mai. Die Wanderbegeisterten können sich von 8.30 bis 10 Uhr auf die rund elf Kilometer lange Strecke machen. Sie verläuft überwiegend auf Gemarkung Igersheim und ist landschaftlich reizvoll gelegen. Start und Ziel sind am Sportheim des 1. FC Igersheim. Es sind auf der Strecke wieder drei Stationen anzulaufen, bei welchen den Wanderern leichte, lustige Spiele und Geschicklichkeitsübungen abverlangt werden. An den Stationen gibt es Getränke und etwa in der Mitte der Strecke auch eine Kleinigkeit zur Stärkung. Die Wanderstrecke ist mit Pfeilen gekennzeichnet. Alle teilnehmenden Gruppen oder Familien erhalten eine Urkunde, auf die Besten bei den Spielen und bei Beantwortung eines Fragebogens warten interessante Preise. Im Sportheim des 1. FC Igersheim ist nach Beendigung der Wanderung um die Mittagszeit für Bewirtung gesorgt. In diesem Rahmen können die Gäste auch Karten für die Benefizveranstaltung mit Bundesligaschiedsrichterin Bibiana Steinhaus am 15. Mai in der Erlenbachhalle erwerben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019