Mathilde Baur seit 70 Jahren Mitglied

Anzeige

Igersheim.Die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Igersheim fand im Gasthaus Krone in Harthausen statt.

Die Wahlen des gesamten Vorstands brachten keine Veränderungen, da sich alle bisherigen Amtsinhaber wieder zur Verfügung stellten. Vorsitzender Hans Dieter Deininger ließ allerdings durchblicken, dass es wohl seine letzte Amtsperiode als Erster Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Igersheim sein werde. Doch werde er, sofern es das Vertrauen erhält, bestrebt sein, in den folgenden zwei Jahren mit ganzer Kraft für den Ortsverband da sein.

Nicht ohne Stolz stellte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht fest, dass der Ortsverband auch im letzten Jahr eine positive Mitgliederentwicklung verzeichnet habe. Sicher liege dies an verschiedenen Faktoren: Zum einen an der gut funktionierenden Vorstandsarbeit und Ortsverbandstätigkeit, zum anderen aber auch an der Tatsache, dass sich der Sozialverband VdK Jahr für Jahr für die Belange von Behinderten, Rentnern, chronisch Kranken und sozial Schwachen einsetze.