Missionstag und verkaufsoffener Sonntag in Igersheim

Igersheim.Viel zu sehen und zu erleben gab es am Sonntag in Igersheim, denn es war verkaufsoffen. Und auch für die katholische Kirchengemeinde St. Michael war es ein ereignisreicher Tag, denn im Gemeindezentrum wurde der Missionstag begangen. Da gab es vielfältige Informationen zur Partnergemeinde in Tanzania, und die Kleinen aus dem Kindergarten St. Martin zeigten bei ihrem Singspiel „Der kleine Querk“, das sie zusammen mit ihren Erzieherinnen einstudiert hatten, was sie schon alles können. Bestens bewirtet bot sich im Gemeindezentrum die Gelegenheit für Gespräche und gelebte Gemeinschaft. Wer sich frisch gestärkt auf einen abwechslungsreichen Einkaufsbummel begeben wollte, hatte eine reiche Auswahl: Die Igersheimer Fachgeschäfte hatten ihre Türen geöffnet. Bilder: Kuhnhäuser

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019