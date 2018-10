Igersheim.Bereits am morgigen Samstag, 20. Oktober um 19.30 Uhr feiert Igersheim kulturelle „Feuertaufe“ im neuen Kulturkeller mit dem Musikkabarettisten Matthias Brodowy und seinem Soloprogramm „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“.

Nachdem der Mensch über Jahrmillionen den aufrechten Gang erlernte, hat er in wenigen Jahren den Rückschritt vollzogen. Stets über sein Smartphone gebeugt, irrt er durch die Welt. Wozu denken, wenn ein Algorithmus viel besser für mich entscheiden kann? Wozu Freiheit, wenn mir im virtuellen Dasein viel mehr Fenster offen stehen?

Immer locker flockig

Zu allem hat der vercloudete Mensch eine schnelle Meinung und was im Internet steht, das wird schon wahr sein. Mit einem „Gefällt mir“ auf der Maus und der Verbal-Keule im Gepäck formt er locker flockig aus dem kategorischen Imperativ einen obligatorischen Konjunktiv. Alles geht, nichts muss. Daumen hoch, Daumen runter. Und schnell noch ein Selfie im Circus Maximus der kurzen Launen. Willkommen in der Gesellschaft mit beschränkter Haltung.

In Igersheim tritt der gebürtige Wolfsburger zum ersten Mal auf, aber viele Kulturfreunde werden den Gewinner von 16 Kleinkunstpreisen – darunter Top-Preise wie das Passauer Scharfrichterbeil, Prix Pantheon, Rheinheimer Satirelöwe und Deutscher Kleinkunstpreis - vor allem von seinen Fernsehauftritten (Quatsch Comedy Club, Mitternachtspitzen, Ottis Schlachthof…) kennen.

Mit seinem neunten Programm „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“ bietet Matthias Brodowy politisches Kabarett mit klarer Kante und musikalischer Note. Zugleich frönt der selbsternannte Vertreter für gehobenen Blödsinn jedoch stets auch der literarisch verschnürten Albernheit und dem anarchischen Nonsens.

Einmalige Atmosphäre

Nach dem Festakt zur Einweihung des Kulturkellers neben der St. Michaelskirche und ersten privaten Anmietungen dieses nagelneuen Veranstaltungsraumes nun also erstmals Kleinkunst im früheren Zehntkeller. Die Igersheimer Kulturmacher freuen sich schon darauf, dieses außergewöhnliche Musikkabarett in der einmaligen Atmosphäre des imposanten Gewölbekellers aus dem 15. Jahrhundert mit moderner Technik und Platz für bis zu 160 Gästen präsentieren zu dürfen. Es gibt noch Eintrittsarten an der Abendkasse. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018