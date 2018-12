Mit traditionellen und modernen Stücken

Igersheim.Die Trachtenkapelle Igersheim veranstaltet am Samstag, 8. Dezember um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Igersheim ihr traditionelles Adventskonzert. Mit traditionellen altbekannten Weihnachtsliedern, Weihnachtspotpourris und moderne rockige Weihnachtsmusik möchten die Kapelle auf eine besinnliche Adventszeit einstimmen. Zudem werden Schüler der Musikschule Hohenlohe bei diesem Konzert mitwirken. Der Eintritt zum Konzert ist frei. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018