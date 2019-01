Igersheim.„Ich empfinde den Haushalt 2019, wie schon viele zuvor, als einen guten Haushalt, weil er nachhaltig, zukunftsorientiert und vielfältig ist“, so Bürgermeister Frank Menikheim zu Beginn seiner Rede anlässlich der Etatverabschiedung für 2019. Es sei eine kommunale Aufgabenvielfalt, von welcher auch der Etat 2019 wieder geprägt sei. Dies komme darin zum Ausdruck, das „auch etliche Maßnahmen in unseren Ortschaften enthalten sind“. Dies werde sich ebenso in den nächsten Jahren so fortsetzen und schlage sich in der mittelfristigen Finanzplanung nieder.

Etat strukturell gesund

Auf dem Einband des Haushaltsplans sei zwar die Farbe grün gewählt, „was aber nicht heißt, dass das Prinzip Hoffnung gilt“, sagte der Schultes weiter. Dies habe man auch überhaupt nicht nötig, denn „wir haben einen strukturell gesunden Haushalt und rechnen auch in den kommenden Jahren mit ordentlichen Zuführungsraten.“ Außerdem seien durch Schuldenabbau und Ansparungen in die Rücklage Spielräume geschaffen worden, „die wir in den nächsten Jahren zur Finanzierung der Maßnahmen nutzen können“. Es gebe demzufolge nach wie vor Grund zu Optimismus, auch „wenn sich die konjunkturelle Dynamik derzeit etwas verlangsamt“.

Das Gemeindeschiff sei weiter „mit viel Wind in den Segeln“ unterwegs, meinte Frank Menikheim abschließend. Und wenn der Wind doch mal schwächer werden sollte, „können wir auch noch Kohlen nachlegen, die wir in den letzten Jahren angesammelt haben, um unsere Ziele zu erreichen“.

„Die Igersheimer Gemeindepolitik ist stets geprägt, die Pflichtaufgaben kontinuierlich und beständig umzusetzen, um auch Küraufgaben angehen zu können“, begann Georg Schumann, Fraktionschef der Freien Wähler, seine Haushaltsrede. Er sehe diesen Haushaltsentwurf als „grundsolide“ an, wobei er die Gemeinde mit einem Haus verglich.

Die Kommune, so Schumann, mache regelmäßig ihre Hausaufgaben im Bereich der Infrastruktur, denn nur mit einem intakten äußeren Rahmen, der die Gemeinde zusammenhalte, ließen sich weitergehende Aufgaben angehen. „In einem Haus sollte man es sich wohnlich und gemütlich machen.“ Das Haus werde erst durch Vielfalt gemütlich. „Das Igersheimer Haus mit alle seinen Ortschaften bietet Heimat für alle Ortsteile.“ Deswegen sei es wichtig, dass nicht nur im Kernort, sondern auch in den Teilorten investiert werde.

„Wir halten die Türen in unserem Haus offen. Wir sind eine offene Gemeinde, und so fördern wir Renovierungs- und Neubaumaßnahmen von Einwohnern und Interessenten“, hob der Fraktionschef weiter an die Adresse des Plenums hervor. Als Beispiele nannte er die Zuschüsse bei der Ortskernsanierung, die Schaffung innerörtlicher Bauplätze in Harthausen oder die Kinderförderung bei Bauplätzen.

Haus benötigt Fenster

Des Weiteren benötige ein Haus Fenster. „Wir verschließen uns nicht, sondern sind offen auch für unterschiedliche Meinungen. Dabei können sich die Bürger bei Workshops oder Themenabenden aktiv einbringen“, um den Ort noch lebenswerter zu machen. Bürgerbeteiligung werde ausdrücklich begrüßt.

Und zu guter Letzt bedarf es auch eines Fundamentes. Hierbei sollte nicht auf Sand, sondern auf solidem Grund gebaut werden. Solides, maßvolles Handeln heiße, so Schumann, „nicht über seine Verhältnisse zu leben“, sondern vielmehr, in das zu investieren, was man sich auch leisten könne. „Für eine auf Dauer nachhaltige Haushaltspolitik ist es auch in den kommenden Jahren dringend geboten, die Einnahmen- und Ausgabenseite ständig im Blick zu behalten.“ Die Themen würden auch künftig nicht ausgehen, ließ er abschließend wissen.

Hohen Standard weiter verbessert

„Die hervorragenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden von uns genutzt, den bereits hohen Standard an Infrastruktur weiter zu verbessern“, lobte Josef Gabel für die CDU-Fraktion. Als Beispiel nannte er unter anderem die flächendeckende Umsetzung der Breitbandversorgung, wodurch ein Missstand beseitigt worden sei. Schlussendlich gehe es insgesamt um die Zukunftsfähigkeit der Kommune, „da dürfen für uns mit dem Status quo nicht zufriedengeben“.

„Das Prinzip, im Namen der Finanzierung Geld auf Kosten künftiger Generationen auszugeben, ist nichts als ein großangelegter Betrug an der Zukunft“, zitierte Gabel Ex-US-Präsident Thomas Jefferson. „Diese Aussage ist auch für uns oberste Richtschnur.“ Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik zuletzt „hat uns die heutigen Handlungsspielräume geschaffen.“ Vor dem Hintergrund, dass sich der Konjunkturhimmel etwas eintrübe, sei es wichtig, „haushaltspolitisch weiterhin mit Vorsicht zu agieren“.

Josef Gabel hob positiv hervor, dass vor allem in eine gut funktionierende Infrastruktur investiert werde, was auch in den kommenden Jahren im Vordergrund stehe. Insgesamt stünden sämtliche Maßnahmen unter dem Finanzierungsvorbehalt. „Damit meine ich, dass wir sie nur dann umsetzen können, wenn die Wirtschaft prosperiert und wir über ausreichend Finanzmittel verfügen.“ Hierbei komme zugute, dass „wir in der Vergangenheit einen hohen Stand infrastruktureller Grundversorgung aufgebaut habe, der es uns erlaubt, in konjunkturell schwierigeren Zeiten auch einmal etwas kürzerzutreten.“ „

Der Vertreter des SPD, Edgar Ernst, war krankheitsbedingt nicht bei der Sitzung zugegen.

Ohne Gegenstimme verabschiedete der Igersheimer Gemeinderat am Donnerstag in seiner Sitzung im Rathaus Haushaltssatzung und -plan 2019 mit Finanzierung 2020 bis 2022. Zudem erfolgte ebenso einstimmig die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans mit Finanzplanung 2020 bis 2022 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Gemeinde Igersheim. Bilder: Klaus T. Mende

