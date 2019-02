Mitmachpass soll Jugendliche motivieren

Im Igersheimer Bürgerhaus wurde im Beisein von mehr als einem Dutzend Jugendlicher die Aktion „Politik Checker“ auf den Weg gebracht.

Igersheim. Beim „Checker“ handelt es sich um ein Projekt der örtlichen Jugendarbeit unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Frank Menikheim, das sich an junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren aus Igersheim und seinen Ortsteilen und Weilern richtet.

Bestreben der Verantwortlichen ist, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Thema Kommunalpolitik und deren Rolle in der Demokratie zu konfrontieren und sie zu animieren, aktiv mitzumachen und mitzugestalten.

Früh Verantwortung übernehmen

Schultes Frank Menikheim appellierte in der Auftaktveranstaltung die Jugendliche, sich einzusetzen für die Werte der Demokratie, sich dafür zu interessieren und sie zu verteidigen. Dies erfolge am besten, indem sie frühzeitig bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Speziell in Igersheim müsse rechtzeitig an die Zukunft gedacht werden, denn die heutigen Repräsentanten, etwa im Gemeinderat, würden auch nicht jünger. Deswegen sei es umso wichtiger, sich jetzt schon um Personen zu bemühen, die in solche Fußstapfen treten könnten und wollten.

Um der Igersheimer Jugend den Weg zu ebnen, sei dieser „Politik Checker“ im Einklang mit dem Gemeinderat auf den Weg gebracht worden.

Die nächste Veranstaltung innerhalb dieser Reihe ist am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus. Sie steht unter dem Motto „Igersheim – was geht?“ Was macht die Politik für die Jugend? Jugend-relevante Themen werden an diesem Abend vorgestellt. Und am Freitag, 17. Mai, gibt es um 19 Uhr im Bürgerhaus ein „Politiker Speed Dating“.

Fragen und Antworten

Hier können die Jugendlichen ihre Fragen stellen, vier Gemeinderäte antworten und haben dafür jeweils eineinhalb Minuten Zeit.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde im Übrigen auch der Mitmachpass vorgestellt. Den können alle Jugendliche kostenlos erwerben, die sich in irgendeiner Form aktiv ins Gemeindeleben einbringen wollen und an Veranstaltungen wie etwa den „Politik Checker“ teilnehmen.

Beim Besuch bestimmter Veranstaltungen im Igersheimer Bürgerhaus, im Rathaus und an anderen Orten in der Kommune können Stempel auf dem Mitmach-Pass gesammelt werden, die im Anschluss in Prämien eingelöst werden können – wie zum Beispiel die einmalige kostenlose Nutzung des Kulturkellers oder verschiedene Gutscheine.

Bürgermeister Frank Menikheim und die Macher in der Jugendarbeit um Rebecca und Stefan Rückert sind von dem Projekt überzeugt.

Erste Pässe ausgegeben

„Eine gute Geschichte, die jetzt mit Leben gefüllt werden soll“, sagte der Verwaltungschef. Hier seien die Jugendlichen angehalten, die Aktion zu multiplizieren und ordentlich Mundpropaganda zu betreiben. Dann könne das Ganze zu einem guten Erfolg geführt werden. Die ersten Jugendlichen haben sich solch einen Mitmachpass ergattert – und auch bereits den ersten Stempel drin. Sie seien zur Genüge motiviert, um jene sechs Stempel zu erreichen, die letztlich dafür ausschlaggebend seien, eine der ausgelobten Prämien zu erhalten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019