Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Igersheim.Ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in Igersheim ereignete. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, war ein 27-jähriger Motorradfahrer von Harthausen kommend auf der B 19 unterwegs und wollte nach links in die Landesstraße Richtung Markelsheim abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Bad Mergentheim kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 49-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Biker zu Fall. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber kurz darauf wieder verlassen. Die Feuerwehr musste Öl beseitigen. pol